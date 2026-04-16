Bác sĩ cảnh báo về "bữa ăn nguy hiểm nhất thế giới": Nhiều người thường xuyên sử dụng, lâu dài có thể gây hỏng gan

Khi nhắc đến thực phẩm không tốt cho sức khỏe, nhiều người thường nghĩ ngay đến đồ chiên rán hay đồ ngọt. Tuy nhiên, theo chia sẻ trên mạng xã hội của bác sĩ Eric Berg, một chuyên gia về sức khỏe và dinh dưỡng tại Mỹ, sự kết hợp giữa ngũ cốc ăn sáng và nước cam (có chứa hàm lượng đường cao) được cho là “bữa ăn nguy hiểm nhất thế giới” dù được nhiều người thường xuyên sử dụng.

“Rất nhiều người tin rằng đây là lựa chọn lành mạnh. Nó trở nên phổ biến đến mức ai cũng coi là bình thường, kể cả tôi khi còn nhỏ.” ông nói.

Bữa sáng “lành mạnh” nhưng thực chất chứa rất nhiều đường

Theo bác sĩ Eric Berg, bộ đôi ngũ cốc và nước cam chứa lượng đường rất cao, đặc biệt là fructose, dễ gây tăng đường huyết nhanh chóng. Ông gọi đây là một “quả bom đường” điển hình.

Dù trên thị trường có nhiều loại ngũ cốc, bao gồm cả sản phẩm nguyên cám hoặc giàu chất xơ, nhưng phần lớn các loại phổ biến lại thuộc nhóm thực phẩm siêu chế biến, chứa nhiều đường, hương liệu và phụ gia. Điều này khiến bữa sáng tưởng chừng tiện lợi trở thành một dạng “đồ ngọt trá hình”.

Nguy cơ với gan và quá trình chuyển hóa

Việc tiêu thụ thường xuyên các loại ngũ cốc nhiều đường có thể ảnh hưởng tiêu cực đến gan, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Đồng thời, lượng carbohydrate tinh chế cao cũng không có lợi cho quá trình chuyển hóa.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người tiêu dùng nên đọc kỹ thành phần sản phẩm, hạn chế các loại ngũ cốc chứa nhiều đường bổ sung, ưu tiên lựa chọn loại nguyên cám, giàu chất xơ.

Nhà khoa học Giles Yeo cho biết, nhiều người đánh giá quá cao lợi ích của nước cam trong khi thực tế nó có thể chứa hàm lượng đường tương đương một ly nước ngọt có gas nếu bị bổ sung đường. Ngoài ra, nước ép trái cây cũng thiếu chất xơ so với việc ăn trực tiếp trái cây nguyên quả.

Các chuyên gia khuyến nghị nên:

Ưu tiên ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép

Nếu uống nước cam, nên tự vắt để tránh đường và chất bảo quản

Lựa chọn ngũ cốc nguyên cám, ít đường, giàu chất xơ

Đa dạng hóa bữa sáng với thực phẩm tươi, ít qua chế biến

Dù tiện lợi và phổ biến, bữa sáng gồm ngũ cốc và nước cam không phải là lựa chọn lý tưởng nếu sử dụng thường xuyên. Hiểu đúng bản chất thực phẩm và điều chỉnh thói quen ăn uống là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

(Theo Ladbible)