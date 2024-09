Bách Hóa Xanh tăng tốc: Số lượng cửa hàng mở trong tháng 8 gấp 5 lần của 6 tháng đầu năm, SSI chỉ ra "bí mật" để giảm chi phí vận hành

Báo cáo mới đây của SSI Research nhận định Bách Hóa Xanh tiếp tục duy trì doanh thu tại vùng cao. Việc mở mới cửa hàng và tối ưu hóa chi phí sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

SSI Research nhận thấy Thế giới di động (MWG) đã tăng tốc mở mới cửa hàng với khoảng 15 cửa hàng Bách Hóa Xanh mở mới trong tháng 8 (so với chỉ 3 cửa hàng mở mới trong 6T2024).

Khi doanh thu trên từng cửa hàng ổn định, MWG sẽ có thể tự động hóa các hoạt động có tính lặp lại tại cửa hàng Bách Hóa Xanh , qua đó tối ưu hóa chi phí. Các biện pháp liên quan đến ESG cũng giúp cắt giảm chi phí, bao gồm lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời để giảm chi phí điện (giảm 15% chi phí điện) và áp dụng mã QR để giảm sử dụng túi nhựa (giảm 6% túi nhựa sử dụng).

SSI Research ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2024-2025 của MWG lần lượt là 4.300 tỷ đồng (tăng 26 lần so với cùng kỳ) và 6.000 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ). Lợi nhuận của MWG vẫn sẽ tăng trưởng tốt trong nửa cuối năm 2024 (tăng 17 lần so với cùng kỳ).

Theo cập nhật tình hình kinh doanh 7 tháng đầu năm của MWG, số lượng cửa hàng Bách Hóa Xanh cuối tháng 7 là 1.704 cửa hàng, tăng 3 cửa hàng so với hồi cuối tháng 6.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, chuỗi Bách Hóa Xanh đạt 23.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 40% so với cùng kỳ. Riêng tháng 7, doanh thu đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng gần 28% so với tháng cùng kì và tăng nhẹ so với tháng liền trước. Cả 2 ngành hàng tươi sống và FMCG đều duy trì mức tăng trưởng 2 chữ số so với tháng 7-2023. Doanh thu bình quân trong tháng 7 đạt 2,1 tỷ đồng/cửa hàng.



Bách Hóa Xanh cũng ghi nhận LNST dương ở cấp độ Công ty trong quý 2/2024 nhờ vào việc tập trung cải thiện doanh thu tại cửa hàng, tăng giá trị lãi gộp tuyệt đối, cũng như liên tục rà soát và tối ưu chi phí kho vận, chi phí vận hành tại cửa hàng.

Trong 1 báo cáo gần đây của Chứng khoán BVSC dự báo lợi nhuận năm 2025 của Bách Hóa Xanh có thể tăng 4,7 lần so với 2024 lên trên mốc nghìn tỷ và sẽ gấp 10 lần vào năm 2028. Cùng với đó là hoạt động nhân rộng mô hình thành công với khoảng 250 cửa hàng mới mỗi năm qua đó nâng tổng số cửa hàng lên hơn 2.700 vào năm 2028. Trước mắt, Bách Hóa Xanh vẫn đang trên lộ trình hoàn thành kế hoạch lợi nhuận dương cả năm trong 2024.