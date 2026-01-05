"Bạch xà" Triệu Nhã Chi 71 tuổi vẫn trẻ đẹp như mới ngoài 30, bí quyết chống lão hóa được bác sĩ chứng nhận

Gắn liền với những vai diễn kinh điển như Sở Lưu Hương, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, nữ diễn viên Triệu Nhã Chi nay đã 71 tuổi. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện trước công chúng, bà vẫn khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp gần như không thay đổi so với vài chục năm trước, từ làn da, thần thái cho tới vóc dáng thanh thoát.

Gần đây, khi xuất hiện trong bộ váy dài trắng tinh khôi tại một sự kiện, Triệu Nhã Chi tiếp tục trở thành tâm điểm. Nhiều người bình luận rằng “Chanel có già thì vẫn là Chanel”, thậm chí còn tin rằng bà sẽ đẹp bền bỉ cho tới tận 100 tuổi.

Theo chia sẻ từ những người thân cận, bí quyết “đóng băng tuổi tác” của Triệu Nhã Chi không nằm ở những phương pháp cầu kỳ, mà chủ yếu đến từ chế độ ăn ít đường kết hợp với việc tập yoga đều đặn suốt nhiều năm.

Bác sĩ Trương Tiến Phương, chuyên gia tai mũi họng hợp tác với Bệnh viện Vinh Dân Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc), người có nhiều năm nghiên cứu về y học chống lão hóa, cho biết chế độ ăn ít đường có vai trò rất lớn trong việc làm chậm quá trình lão hóa da và giảm phản ứng viêm trong cơ thể. Đây vốn dĩ đã là một lựa chọn có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Bác sĩ giải thích thêm rằng hiện tượng “đường hóa” của da, hay còn gọi là glycation, xảy ra khi lượng đường dư thừa trong cơ thể kết hợp với protein, tạo thành các sản phẩm cuối của quá trình đường hóa (AGEs). Những chất này khiến da mất đi độ đàn hồi, trở nên khô ráp, xỉn màu, dễ hình thành nếp nhăn, chảy xệ, lỗ chân lông to và thậm chí là mụn, qua đó đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Việc thường xuyên tiêu thụ đồ ngọt, bánh kẹo hay nước uống có đường sẽ làm quá trình này diễn ra mạnh hơn. Ngược lại, duy trì chế độ ăn ít đường giúp làn da “già chậm” hơn một cách rõ rệt.

Không chỉ ăn uống, yoga cũng là một yếu tố quan trọng giúp Triệu Nhã Chi giữ được vóc dáng mềm mại và khí chất trẻ trung. Theo bác sĩ Trương Tiến Phương, các bài tập vận động chậm như yoga giúp cơ thể được kéo giãn, tăng độ linh hoạt, rất hiệu quả trong việc duy trì đường nét hình thể.

Thực tế, trong giới giải trí không chỉ có Triệu Nhã Chi. Những cái tên nổi tiếng vì “tuổi thật là bí ẩn” như Phan Nghinh Tử hay Trần Mỹ Phượng, người được mệnh danh là “mỹ nhân không tuổi của Đài Loan” ở tuổi 68, cũng đều là những người tập yoga lâu năm và trông trẻ hơn tuổi thật hàng chục năm.

Điểm chung của các nữ nghệ sĩ “đông lạnh nhan sắc” này, theo bác sĩ, nằm ở sự kết hợp giữa kiểm soát chế độ ăn hợp lý và duy trì vận động đều đặn. Khi tuổi tác tăng lên, nếu chỉ dựa vào các bài tập đốt calo đơn thuần là chưa đủ. Việc bổ sung thêm những môn thể thao giúp cơ thể kéo giãn, điều hòa nhịp thở sẽ giúp dáng người cân đối hơn, đồng thời mang lại cảm giác trẻ trung từ bên trong.

Không riêng yoga, Đại học Harvard cũng từng khuyến nghị 5 hình thức vận động được xem là có lợi nhất cho việc duy trì sức khỏe và sự trẻ trung lâu dài.

- Bơi lội được đánh giá cao nhờ lực nâng của nước giúp giảm áp lực lên khớp, đặc biệt phù hợp với người có vấn đề xương khớp, đồng thời rèn luyện toàn bộ cơ thể và cải thiện sức khỏe tim mạch.

- Thái cực quyền, được ví như “thiền trong chuyển động”, giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện thăng bằng và làm dịu tinh thần, rất phù hợp với người lớn tuổi.

- Tập luyện sức mạnh giúp ngăn chặn sự mất cơ theo tuổi tác, từ đó duy trì vóc dáng và còn có lợi cho chức năng não bộ, miễn là tập từ từ, tránh quá sức.

- Đi bộ là hình thức vận động đơn giản nhất nhưng mang lại nhiều lợi ích, từ kiểm soát cân nặng, cải thiện mỡ máu, huyết áp cho tới tâm trạng và trí nhớ.

- Cuối cùng là bài tập Kegel, không chỉ dành cho phụ nữ mà nam giới cũng cần, giúp tăng cường cơ sàn chậu, hỗ trợ phòng ngừa tiểu không tự chủ và giữ vùng bụng săn chắc.

Nhìn chung, dù là yoga hay bất kỳ hình thức vận động nào kể trên, điểm mấu chốt vẫn là duy trì đều đặn và phù hợp với thể trạng. Kết hợp vận động đúng cách với chế độ ăn lành mạnh, đặc biệt là hạn chế đường, chính là nền tảng giúp nhiều người giữ được vẻ ngoài trẻ trung và cơ thể khỏe mạnh theo năm tháng, giống như cách Triệu Nhã Chi đã làm suốt nhiều thập kỷ.

Nguồn và ảnh: Health 2.0