Bài học về chi trả quà tết độc lập qua sử dụng ứng dụng VneID và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 21 của Chính phủ về chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Vừa qua, khi được nhận nhiệm vụ trao quà Tết Độc lập của Chính phủ đến mỗi người dân và hộ gia đình, các cơ quan ban ngành và Chính quyền địa phương nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng đã thực hiện tốt, thực hiện trách nhiệm nhiệm vụ này. Nhìn ở góc độ nghiệp vụ và hoạt động ngân hàng - qua công tác tặng quà Tết Độc lập, với yêu cầu về thời gian, về tính kịp thời và kết quả thực hiện đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu về đổi mới và ứng dụng công nghệ, về sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hoạt động chi trả an sinh xã hội. Bài học này, rất có ý nghĩa trong việc thực hiện toàn diện Chỉ thị 21 của Chính phủ về chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Thứ nhất, việc chi trả và trao quà Tết Độc lập của Chính phủ đến người dân được thực hiện kết hợp bằng nhiều phương thức (tiền mặt hoặc chuyển khoản). Theo đó, các tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này, với yêu cầu cao về thời gian và tính kịp thời.

Động lực của ngày lễ lớn và niềm vinh dự tự hào – là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Trong đó, một số địa phương (phường, xã) thực hiện chi trả, tặng quà Tết độc lập đến người dân bằng chuyển khoản qua ứng dụng VneID, nhanh chóng và kịp thời; đầy đủ và chính xác. Nhìn ở góc độ nghiệp vụ, việc thực hiện chi trả bằng chuyển khoản này, mang lại lợi ích và sự tiện lợi rất lớn và ý nghĩa: đáp ứng mọi yêu cầu về thời gian, không gian và tính thời điểm. Đặc biệt là tiết giảm chi phí liên quan đến không dùng tiền mặt (chi phí về giao dịch; về nguồn lực, về vận chuyển…).

Thứ hai, bài học có ý nghĩa thực tiễn quý báu, đó là sử dụng phổ biến ứng dụng VneID, sẽ không chỉ thực hiện chi trả và nhận quà Tết Độc lập mà còn được mở rộng và sử dụng thường xuyên để nhận chi trả an sinh xã hội của người dân thuộc đối tượng trợ cấp, đối tượng nhận các khoản trợ cấp của Chính phủ theo quy định. Thực hiện tốt bài học này, cùng với kết hợp các hình thức chi trả không bằng tiền mặt khác (ví điện tử; mobile money; thẻ..) sẽ là yếu tố quan trọng đảm bảo thực hiện toàn diện yêu cầu về chi trả an sinh xã hội không bằng tiền mặt theo chỉ thị 21 của Chính phủ;

Thứ ba, vận dụng bài học này, các ngân hàng thương mại tiếp tục chủ động mở rộng và phát triển dịch vụ tài khoản, để mỗi người dân đều mở tài khoản tại ngân hàng. Đồng thời liên kết dữ liệu, kết nối phần mềm VneID, để người dân sử dụng thuận tiện dễ dàng;

Thực hiện tốt các nội dung trên, cùng với giải pháp về phát triển dịch vụ tài khoản; về truyền thông và hỗ trợ người dân, đặc biệt là người yếu thế như tặng điện thoại thông minh; hỗ trợ mở tài khoản, mở thẻ; tư vấn thông tin… và phối hợp tốt với Chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội (hội phụ nữ; hội nông dân và cựu chiến binh, đoàn thanh niên) trong hoạt động này, sẽ không chỉ thực hiện toàn diện chỉ thị 21 của Chính phủ mà còn là cơ sở nền tảng để thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.