Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bamboo Airways tiếp tục lọt Top Hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á

29-09-2025 - 10:30 AM | Doanh nghiệp

Bamboo Airways tiếp tục lọt Top Hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á

Vừa qua, tổ chức xếp hạng hàng không danh giá Skytrax đã vinh danh Bamboo Airways trong Top 6 Hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á năm 2025, tại lễ trao giải World Airline Awards.

Đây là lần thứ 3 Bamboo Airways nằm trong top các hãng bay khu vực tốt nhất châu Á, khẳng định nỗ lực không ngừng của Hãng trong việc cung cấp, duy trì chất lượng dịch vụ tận tâm, hiếu khách, cùng các chuyến bay an toàn tuyệt đối, đúng giờ.

Theo Skytrax, các hãng bay được vinh danh trong hạng mục "hãng hàng không khu vực tốt nhất" đều là các hãng hàng không truyền thống, chủ yếu khai thác các chuyến bay nội địa và quốc tế chặng ngắn tới trung bình.

Đại diện Bamboo Airways cho biết: "Chúng tôi tự hào khi những nỗ lực xây dựng dịch vụ hiếu khách, tận tâm, mang đậm đà bản sắc Việt của Bamboo Airways tiếp tục được các chuyên gia, khách hàng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Danh hiệu ‘Hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á’ là động lực để Bamboo Airways tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần kết nối các vùng miền và mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế".

Bamboo Airways tiếp tục lọt Top Hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á- Ảnh 1.

Ảnh: Bamboo Airways tiếp tục được Skytrax vinh danh là hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á năm 2025

Trước đó, Bamboo Airways đã nhiều lần được Tổ chức Skytrax ghi nhận và vinh danh tại giải thưởng World Airline Awards. Năm 2022, Hãng được xướng tên trong Top 15 hãng hàng không khu vực tốt nhất thế giới, đồng thời là Top 2 hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á. Năm 2024, Bamboo Airways được Skytrax vinh danh trong Top 5 hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á.

Giải thưởng Hàng không Thế giới (World Airlines Awards) do Skytrax công bố, được mệnh danh là "Oscar của ngành hàng không". Ra đời từ năm 1999, giải thưởng này hoạt động độc lập, không chịu ảnh hưởng tài chính từ bất kỳ hãng bay nào.

Năm nay, World Airline Awards được công bố dựa trên kết quả khảo sát trực tuyến các khách hàng đến từ hơn 100 quốc gia, với 7 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 5/2025. Với hơn 325 hãng hàng không được đưa ra đánh giá và bình chọn, đây là khảo sát về mức độ hài lòng của hành khách lớn nhất trên thế giới.

Là hãng hàng không tư nhân Việt Nam kiên định theo đuổi mục tiêu cung cấp dịch vụ hàng không chất lượng tốt, đồng thời duy trì tỷ lệ bay đúng giờ top đầu ngành hàng không Việt Nam, Bamboo Airways đã và đang là lựa chọn tin cậy của đông đảo hành khách.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
Bamboo Airways

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một doanh nghiệp đóng góp gần 45% vào tổng thu ngân sách tỉnh Quảng Ngãi

Một doanh nghiệp đóng góp gần 45% vào tổng thu ngân sách tỉnh Quảng Ngãi Nổi bật

Giấc mơ điện khí LNG 40 tỷ USD: Ông Phạm Nhật Vượng chính thức 'ra tay' với dự án 178.000 tỷ lớn nhất Việt Nam

Giấc mơ điện khí LNG 40 tỷ USD: Ông Phạm Nhật Vượng chính thức 'ra tay' với dự án 178.000 tỷ lớn nhất Việt Nam Nổi bật

Giải pháp góp phần giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu Net Zero

Giải pháp góp phần giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu Net Zero

10:00 , 29/09/2025
Hai tuần mở rộng thần tốc, V-Green của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hợp tác với loạt “ông lớn” Viettel Post, Thế giới di dộng, PNJ đặt thêm hơn 5.000 trạm sạc, tủ đổi pin trên toàn quốc

Hai tuần mở rộng thần tốc, V-Green của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hợp tác với loạt “ông lớn” Viettel Post, Thế giới di dộng, PNJ đặt thêm hơn 5.000 trạm sạc, tủ đổi pin trên toàn quốc

09:34 , 29/09/2025
Liên danh Masterise Homes làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 4.000 tỷ đồng tại tỉnh Bắc Ninh

Liên danh Masterise Homes làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 4.000 tỷ đồng tại tỉnh Bắc Ninh

09:04 , 29/09/2025
Chủ tịch Đạt Phương lên sóng The Investors 30/9: Từ kỹ sư khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng đến tham vọng tập đoàn đa ngành

Chủ tịch Đạt Phương lên sóng The Investors 30/9: Từ kỹ sư khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng đến tham vọng tập đoàn đa ngành

08:28 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên