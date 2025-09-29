Bamboo Airways tiếp tục lọt Top Hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á

Đây là lần thứ 3 Bamboo Airways nằm trong top các hãng bay khu vực tốt nhất châu Á, khẳng định nỗ lực không ngừng của Hãng trong việc cung cấp, duy trì chất lượng dịch vụ tận tâm, hiếu khách, cùng các chuyến bay an toàn tuyệt đối, đúng giờ.

Theo Skytrax, các hãng bay được vinh danh trong hạng mục "hãng hàng không khu vực tốt nhất" đều là các hãng hàng không truyền thống, chủ yếu khai thác các chuyến bay nội địa và quốc tế chặng ngắn tới trung bình.

Đại diện Bamboo Airways cho biết: "Chúng tôi tự hào khi những nỗ lực xây dựng dịch vụ hiếu khách, tận tâm, mang đậm đà bản sắc Việt của Bamboo Airways tiếp tục được các chuyên gia, khách hàng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Danh hiệu ‘Hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á’ là động lực để Bamboo Airways tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần kết nối các vùng miền và mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế".

Ảnh: Bamboo Airways tiếp tục được Skytrax vinh danh là hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á năm 2025

Trước đó, Bamboo Airways đã nhiều lần được Tổ chức Skytrax ghi nhận và vinh danh tại giải thưởng World Airline Awards. Năm 2022, Hãng được xướng tên trong Top 15 hãng hàng không khu vực tốt nhất thế giới, đồng thời là Top 2 hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á. Năm 2024, Bamboo Airways được Skytrax vinh danh trong Top 5 hãng hàng không khu vực tốt nhất châu Á.

Giải thưởng Hàng không Thế giới (World Airlines Awards) do Skytrax công bố, được mệnh danh là "Oscar của ngành hàng không". Ra đời từ năm 1999, giải thưởng này hoạt động độc lập, không chịu ảnh hưởng tài chính từ bất kỳ hãng bay nào.

Năm nay, World Airline Awards được công bố dựa trên kết quả khảo sát trực tuyến các khách hàng đến từ hơn 100 quốc gia, với 7 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 5/2025. Với hơn 325 hãng hàng không được đưa ra đánh giá và bình chọn, đây là khảo sát về mức độ hài lòng của hành khách lớn nhất trên thế giới.

Là hãng hàng không tư nhân Việt Nam kiên định theo đuổi mục tiêu cung cấp dịch vụ hàng không chất lượng tốt, đồng thời duy trì tỷ lệ bay đúng giờ top đầu ngành hàng không Việt Nam, Bamboo Airways đã và đang là lựa chọn tin cậy của đông đảo hành khách.