Bamboo Airways trở lại đường đua: Tuyển 1.000 tiếp viên, dọn đường cho tham vọng 30 tàu bay

Ảnh 1: Bamboo Airways tăng cường tuyển dụng tiếp viên hàng không trong năm 2026

Theo thông báo mới nhất từ Bamboo Airways, hãng hàng không này sẽ triển khai các đợt tuyển dụng liên tục trong năm 2026 với chỉ tiêu lên tới 1.000 nhân sự cho vị trí tiếp viên hàng không. Đây được xem là động thái chuẩn bị nhân lực quy mô lớn nhất của hãng trong giai đoạn tái cơ cấu gần đây.

Về tiêu chuẩn đầu vào, hãng duy trì bộ khung tiêu chí tuyển dụng ổn định tương tự các năm trước. Cụ thể, các ứng viên cần nằm trong độ tuổi dưới 25, tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên, trong đó ưu tiên các nhân sự có trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học. Yêu cầu về ngoại hình được chuẩn hóa với chiều cao từ 170–182 cm đối với nam và 160–175 cm đối với nữ.

Ảnh: Bamboo Airways

Đáng chú ý, yếu tố ngoại ngữ tiếp tục được xem trọng khi ứng viên cần đạt trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 500 trở lên; các ứng viên sở hữu thêm ngoại ngữ khác như tiếng Hàn, tiếng Nhật sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh trong quá trình xét tuyển.

Đại diện Bamboo Airways khẳng định quy trình tuyển dụng sẽ được thực hiện trực tiếp, công khai và không qua trung gian. Các nhân sự sau khi trúng tuyển sẽ tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu theo tiêu chuẩn của hãng và ngành hàng không.

Ảnh: Bamboo Airways

Kế hoạch tuyển dụng nhân sự quy mô lớn này không đứng độc lập mà nằm trong tổng thể chiến lược phục hồi và tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp. Song song với việc bổ sung nguồn lực con người, Bamboo Airways đặt mục tiêu tăng quy mô đội bay thêm từ 8 đến 10 tàu bay mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Lộ trình này hướng tới việc khôi phục quy mô khai thác lên mức 30 tàu bay, con số đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương, tạo tiền đề cho các bước phát triển tiếp theo của hãng trong thập kỷ tới.