Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bamboo Airways trở lại đường đua: Tuyển 1.000 tiếp viên, dọn đường cho tham vọng 30 tàu bay

05-01-2026 - 09:41 AM | Doanh nghiệp

Kế hoạch bổ sung nhân sự quy mô lớn này được xem là bước chạy đà then chốt để Bamboo Airways hiện thực hóa tham vọng tăng quy mô đội bay thêm 8-10 chiếc mỗi năm và mở rộng thị phần trong giai đoạn 2026-2030.

Ảnh 1: Bamboo Airways tăng cường tuyển dụng tiếp viên hàng không trong năm 2026

Theo thông báo mới nhất từ Bamboo Airways, hãng hàng không này sẽ triển khai các đợt tuyển dụng liên tục trong năm 2026 với chỉ tiêu lên tới 1.000 nhân sự cho vị trí tiếp viên hàng không. Đây được xem là động thái chuẩn bị nhân lực quy mô lớn nhất của hãng trong giai đoạn tái cơ cấu gần đây.

Về tiêu chuẩn đầu vào, hãng duy trì bộ khung tiêu chí tuyển dụng ổn định tương tự các năm trước. Cụ thể, các ứng viên cần nằm trong độ tuổi dưới 25, tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên, trong đó ưu tiên các nhân sự có trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học. Yêu cầu về ngoại hình được chuẩn hóa với chiều cao từ 170–182 cm đối với nam và 160–175 cm đối với nữ.

Ảnh: Bamboo Airways

Đáng chú ý, yếu tố ngoại ngữ tiếp tục được xem trọng khi ứng viên cần đạt trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 500 trở lên; các ứng viên sở hữu thêm ngoại ngữ khác như tiếng Hàn, tiếng Nhật sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh trong quá trình xét tuyển.

Đại diện Bamboo Airways khẳng định quy trình tuyển dụng sẽ được thực hiện trực tiếp, công khai và không qua trung gian. Các nhân sự sau khi trúng tuyển sẽ tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu theo tiêu chuẩn của hãng và ngành hàng không.

Ảnh: Bamboo Airways

Kế hoạch tuyển dụng nhân sự quy mô lớn này không đứng độc lập mà nằm trong tổng thể chiến lược phục hồi và tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp. Song song với việc bổ sung nguồn lực con người, Bamboo Airways đặt mục tiêu tăng quy mô đội bay thêm từ 8 đến 10 tàu bay mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Lộ trình này hướng tới việc khôi phục quy mô khai thác lên mức 30 tàu bay, con số đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương, tạo tiền đề cho các bước phát triển tiếp theo của hãng trong thập kỷ tới.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giải mã hệ sinh thái toàn diện Techcombank – Masterise Group – One Mount: Khi "Kiềng ba chân" hiện thực hóa khát vọng phục sự quốc gia của khối kinh tế tư nhân

Giải mã hệ sinh thái toàn diện Techcombank – Masterise Group – One Mount: Khi "Kiềng ba chân" hiện thực hóa khát vọng phục sự quốc gia của khối kinh tế tư nhân Nổi bật

Lộ diện 16 DN chủ chốt trong câu lạc bộ 3.000 tỷ góp công lớn tạo nên kỳ tích 780.000 tỷ của Tp.HCM

Lộ diện 16 DN chủ chốt trong câu lạc bộ 3.000 tỷ góp công lớn tạo nên kỳ tích 780.000 tỷ của Tp.HCM Nổi bật

Hôm nay 5-1, xét xử nhóm doanh nhân sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỉ đồng

Hôm nay 5-1, xét xử nhóm doanh nhân sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.400 tỉ đồng

09:10 , 05/01/2026
Di sản văn hóa từ thảo nguyên: Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu trở lại

Di sản văn hóa từ thảo nguyên: Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu trở lại

09:00 , 05/01/2026
VCP huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để thâu tóm một công ty thủy điện

VCP huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để thâu tóm một công ty thủy điện

08:04 , 05/01/2026
'Vàng đen' Việt Nam suy kiệt 50% sau 14 năm: Kích hoạt chiến dịch 25,7 tỷ USD, doanh nghiệp dầu khí 'chia phần' cơ hội bất chấp cơn gió từ Venezuela

'Vàng đen' Việt Nam suy kiệt 50% sau 14 năm: Kích hoạt chiến dịch 25,7 tỷ USD, doanh nghiệp dầu khí 'chia phần' cơ hội bất chấp cơn gió từ Venezuela

00:05 , 05/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên