Di sản văn hóa từ thảo nguyên: Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu trở lại

05-01-2026 - 09:00 AM | Doanh nghiệp

Giữa thảo nguyên xanh ngát của cao nguyên Mộc Châu, nơi những triền cỏ trải dài ôm lấy sương mai, có một biểu tượng văn hoá đã gắn bó với người dân suốt nhiều thập kỷ - Hội thi Hoa hậu Bò Sữa.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2004 bởi Công ty Cổ Phần Giống bò sữa Mộc Châu, hội thi đến nay đã trải qua 17 lần tổ chức, trở thành một nét văn hóa nghề nghiệp đặc trưng của vùng cao nguyên sữa. Không chỉ là sân chơi nghề nghiệp, cuộc thi còn là ngày hội tôn vinh những cô bò khỏe đẹp và tri thức chăn nuôi của người dân vùng cao. Năm 2026, sự trở lại của hội thi chính là dấu mốc khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hoá độc nhất vô nhị trên thảo nguyên Việt Nam.

Hội thi Hoa hậu Bò Sữa được hình thành từ những năm 2000, khi nghề nuôi bò bắt đầu bén rễ thành một phần của cuộc sống trên cao nguyên sương ẩm. Qua thời gian, sự kiện ngày càng hoàn thiện về quy mô và ý nghĩa, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Mộc Châu. Ở đó, người nông dân không chỉ phô diễn tay nghề mà còn gửi gắm niềm tự hào về nghề truyền thống, về đàn bò được họ chăm sóc như những "người bạn bốn chân" thân thiết. Từ cách chăm lông, xoa bóp thư giãn cơ, vệ sinh thân bò đến kỹ thuật dẫn dắt trên sân khấu - tất cả tạo nên một nét văn hoá thảo nguyên bình dị nhưng đầy tinh tế.

Di sản văn hóa từ thảo nguyên: Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu trở lại- Ảnh 1.

Hội thi Hoa hậu Bò Sữa - sự kiện được tổ chức hằng năm - là dịp để tri ân những người nông dân là "nghệ nhân sữa".

Năm 2026, hội thi đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi lần đầu tiên được tổ chức với sự phối hợp chính thức giữa Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu và UBND phường Thảo Nguyên. Sự kết hợp giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương không chỉ nâng tầm quy mô tổ chức, mà còn khẳng định hội thi như một di sản văn hóa sống - gắn chặt với phát triển nông nghiệp, du lịch và cộng đồng.

Với vai trò là doanh nghiệp có gần 7 thập kỷ gắn bó với vùng đất Mộc Châu, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu không chỉ duy trì hội thi, mà còn từng bước đưa sự kiện trở thành biểu tượng văn hóa của cao nguyên. Mỗi người nông dân được nhìn nhận như một nghệ nhân, mỗi đàn bò là kết tinh của tri thức, lao động và tình yêu nghề.

Di sản văn hóa từ thảo nguyên: Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu trở lại- Ảnh 2.

Phụ huynh và các em nhỏ hào hứng với hoạt động cho bò ăn cỏ tại Hội thi.

Đằng sau sự duy trì ổn định của hội thi là vai trò bền bỉ của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu - doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng người dân trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hoá này. Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, giống, tiêu chuẩn chăm nuôi, Công ty còn góp phần đưa hội thi trở thành một biểu tượng văn hoá địa phương, lan tỏa ra cả nước. Với Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu, mỗi người nông dân là một nghệ nhân, mỗi cô bò là minh chứng cho giá trị lao động chân thật và bền bỉ của vùng đất.

Di sản văn hóa từ thảo nguyên: Hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu trở lại- Ảnh 3.

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tiên phong trong việc gắn kết nông dân - doanh nghiệp - địa phương.

Ngày hội Hoa hậu Bò Sữa không chỉ tạo nên một bản sắc riêng cho Mộc Châu, mà còn mở ra góc nhìn mới về văn hoá nông nghiệp Việt Nam: nơi lao động được tôn vinh, nơi niềm vui sống đến từ sự tử tế, chăm chút và tự hào về nghề. Trên thảo nguyên xanh mênh mông, những giá trị giản dị ấy được gìn giữ, được kể lại qua từng mùa hội, như sợi dây kết nối các thế hệ người Mộc Châu với mảnh đất đã nuôi sống họ.

Từ thảo nguyên xanh Mộc Châu, giá trị lao động chân chính đang được tôn vinh và lan toả - không chỉ qua những "nàng hậu" đặc biệt của lĩnh vực nông nghiệp, mà qua chính tinh thần bền bỉ, hiền hòa và đầy bản lĩnh của người dân vùng cao nguyên sữa.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

