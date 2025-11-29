Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán hàng qua mạng xã hội, doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ nộp thuế thế nào?

29-11-2025 - 16:14 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Tài chính đề nghị cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ nộp thuế bằng lợi nhuận nhân với một thuế suất nhất định

Theo công văn tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa được Bộ Tài chính gửi Chính phủ, cơ quan này kiến nghị Chính phủ điều chỉnh không nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh qua mạng xã hôi có doanh thu 500 triệu đồng/năm trở xuống.

Trường hợp cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ nộp thuế bằng doanh thu trừ chi phí (lợi nhuận) nhân với một tỉ lệ thuế suất nhất định.

Cụ thể, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/năm, thuế suất 15%; doanh thu từ trên 3 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng/năm, thuế suất 17%; doanh thu trên 50 tỉ đồng/năm thì thuế suất 20%.

Bán hàng qua mạng xã hội, doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ nộp thuế thế nào?- Ảnh 1.

Cá nhân có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ nộp thuế bằng doanh thu trừ chi phí (lợi nhuận) nhân với một tỉ lệ thuế suất nhất định.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là nếu cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/năm không xác định được chi phí để khấu trừ, rồi tính ra lợi nhuận nhân với thuế suất 15%, thì họ sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân theo doanh thu của phần vượt trên 500 triệu đồng, nhân với thuế suất 0,5%,1,5%, 2%, 5% - tùy từng ngành nghề.

Ví dụ, cá nhân phân phối, cung cấp hàng hóa có doanh thu 510 triệu đồng/năm chỉ nộp thuế thu nhập cá nhân cho phần doanh thu 10 triệu đồng, với thuế suất 0,5%.

Theo Bộ Tài chính, với đề nghị điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân như trên, cá nhân kinh doanh đều phải nộp thuế theo thu nhập thực tế, nếu thu nhập ít thì nộp ít, không có thu nhập thì không nộp thuế. 

Mức doanh thu 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế sẽ không còn nhiều tác động đến cá nhân kinh doanh. 

Riêng cá nhân có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỉ đồng/năm không xác định được chi phí thì mới nộp thuế theo doanh thu của phần vượt trên 500 triệu đồng.

Công an đưa ra cảnh báo mới liên quan đến hộ chiếu, người dân cần nắm rõ

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghịch lý FDI ngành điện tử Việt Nam: 'Ngôi sao sáng' nhưng thiếu lan tỏa, chuyên gia RMIT cảnh báo Việt Nam có nguy cơ gặp cảnh "càng nhiều càng thiệt"

Nghịch lý FDI ngành điện tử Việt Nam: 'Ngôi sao sáng' nhưng thiếu lan tỏa, chuyên gia RMIT cảnh báo Việt Nam có nguy cơ gặp cảnh "càng nhiều càng thiệt" Nổi bật

Chỉ 1 tháng nữa, hàng loạt quy định mới về BHXH chính thức có hiệu lực, tác động đến hàng triệu lao động

Chỉ 1 tháng nữa, hàng loạt quy định mới về BHXH chính thức có hiệu lực, tác động đến hàng triệu lao động Nổi bật

Vướng mặt bằng, dự án cầu nghìn tỷ ở Quảng Trị nguy cơ lỡ hẹn về đích sớm

Vướng mặt bằng, dự án cầu nghìn tỷ ở Quảng Trị nguy cơ lỡ hẹn về đích sớm

15:58 , 29/11/2025
Sẽ có chuỗi đô thị, khu trọng điểm kinh tế từ sân bay Đà Nẵng đến Chu Lai

Sẽ có chuỗi đô thị, khu trọng điểm kinh tế từ sân bay Đà Nẵng đến Chu Lai

15:17 , 29/11/2025
Diện mạo Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 trước ngày vận hành

Diện mạo Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 trước ngày vận hành

14:50 , 29/11/2025
Hiện trạng cảnh quan sông Hồng dự kiến làm đại lộ tỉ USD

Hiện trạng cảnh quan sông Hồng dự kiến làm đại lộ tỉ USD

14:15 , 29/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên