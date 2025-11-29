Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe

MỚI NHẤT!
Sau hơn 4 năm khởi công, dự án đường ven sông Đồng Nai thuộc phường Trấn Biên chạy từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu (cũ), hiện đã được mở thông toàn tuyến và dự kiến về đích vào cuối năm 2025.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hơn 5km mặt đường đã được thảm bê tông nhựa, hoàn thiện bó vỉa, dải phân cách và hệ thống chiếu sáng.
Trên công trường, các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Máy móc hoạt động liên tục, từng nhóm công nhân chia ca hoàn thiện các hạng mục của dự án để kịp thời phục vụ việc nghiệm thu và đưa vào khai thác trong năm 2025.
Đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc "chạy nước rút" tại dự án đường ven sông Đồng Nai.
Công nhân lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại dự án.
Điểm duy nhất còn thi công khẩn trương là đoạn qua khu vực “biệt phủ” Võ Hà Thanh (hay còn gọi lầu Ông Phủ). Đây là công trình cổ trăm tuổi, từng bị đưa vào diện giải tỏa một phần theo quy hoạch ban đầu. Tuy nhiên, sau khi các chuyên gia, nhà khoa học kiến nghị bảo tồn giá trị lịch sử – kiến trúc của biệt thự, UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất điều chỉnh thiết kế, thực hiện “nắn” tuyến đường để giữ nguyên công trình.
Đại diện Công ty TNHH Vân Nga Phát (đơn vị trong liên danh thi công) cho biết sau khi có quyết định điều chỉnh, nhà thầu đã huy động tối đa thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ đoạn tuyến đi qua biệt thự cổ.
Dự án đường ven sông Đồng Nai có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, gồm hơn 1.339 tỷ đồng cho hạng mục xây dựng đường (khởi công cuối năm 2021) và 613 tỷ đồng cho hệ thống kè ven sông (khởi công cuối năm 2022).
Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, được kỳ vọng tạo trục giao thông mới và cải thiện cảnh quan đô thị ven sông.
Theo đại diện Ban Quản lý dự án khu vực 1 (UBND tỉnh Đồng Nai), toàn bộ dự án cơ bản sẽ hoàn thành vào tháng 12/2025, sau đó nghiệm thu để đưa vào vận hành.
Khi hoàn thành, tuyến đường ven sông này không chỉ giảm tải giao thông khu vực trung tâm Đồng Nai mà còn tạo nên trục cảnh quan đẹp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân phường Trấn Biên nói riêng, tỉnh Đồng Nai nói chung.
