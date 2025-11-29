Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe

29-11-2025 - 12:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tuyến đường view sông đẹp nhất Đồng Nai đang được đẩy nhanh hoàn thiện, tăng tốc về đích cuối năm 2025, mở ra trục cảnh quan giao thông mới dọc bờ sông.

Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe- Ảnh 1.

Sau hơn 4 năm khởi công, dự án đường ven sông Đồng Nai thuộc phường Trấn Biên chạy từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu (cũ), hiện đã được mở thông toàn tuyến và dự kiến về đích vào cuối năm 2025.

Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe- Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hơn 5km mặt đường đã được thảm bê tông nhựa, hoàn thiện bó vỉa, dải phân cách và hệ thống chiếu sáng.

Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe- Ảnh 3.

Trên công trường, các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Máy móc hoạt động liên tục, từng nhóm công nhân chia ca hoàn thiện các hạng mục của dự án để kịp thời phục vụ việc nghiệm thu và đưa vào khai thác trong năm 2025.

Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe- Ảnh 4.

Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe- Ảnh 5.

Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe- Ảnh 6.

Đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc "chạy nước rút" tại dự án đường ven sông Đồng Nai.

Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe- Ảnh 7.

Công nhân lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại dự án.

Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe- Ảnh 8.

Điểm duy nhất còn thi công khẩn trương là đoạn qua khu vực “biệt phủ” Võ Hà Thanh (hay còn gọi lầu Ông Phủ). Đây là công trình cổ trăm tuổi, từng bị đưa vào diện giải tỏa một phần theo quy hoạch ban đầu. Tuy nhiên, sau khi các chuyên gia, nhà khoa học kiến nghị bảo tồn giá trị lịch sử – kiến trúc của biệt thự, UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất điều chỉnh thiết kế, thực hiện “nắn” tuyến đường để giữ nguyên công trình.

Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe- Ảnh 9.

Đại diện Công ty TNHH Vân Nga Phát (đơn vị trong liên danh thi công) cho biết sau khi có quyết định điều chỉnh, nhà thầu đã huy động tối đa thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ đoạn tuyến đi qua biệt thự cổ.

Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe- Ảnh 10.

Dự án đường ven sông Đồng Nai có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, gồm hơn 1.339 tỷ đồng cho hạng mục xây dựng đường (khởi công cuối năm 2021) và 613 tỷ đồng cho hệ thống kè ven sông (khởi công cuối năm 2022).

Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe- Ảnh 11.

Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, được kỳ vọng tạo trục giao thông mới và cải thiện cảnh quan đô thị ven sông.

Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe- Ảnh 12.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án khu vực 1 (UBND tỉnh Đồng Nai), toàn bộ dự án cơ bản sẽ hoàn thành vào tháng 12/2025, sau đó nghiệm thu để đưa vào vận hành.

Cận cảnh đường view sông đẹp nhất Đồng Nai trước ngày thông xe- Ảnh 13.

Khi hoàn thành, tuyến đường ven sông này không chỉ giảm tải giao thông khu vực trung tâm Đồng Nai mà còn tạo nên trục cảnh quan đẹp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân phường Trấn Biên nói riêng, tỉnh Đồng Nai nói chung.

Theo Lương Ý

VTC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghịch lý FDI ngành điện tử Việt Nam: 'Ngôi sao sáng' nhưng thiếu lan tỏa, chuyên gia RMIT cảnh báo Việt Nam có nguy cơ gặp cảnh "càng nhiều càng thiệt"

Nghịch lý FDI ngành điện tử Việt Nam: 'Ngôi sao sáng' nhưng thiếu lan tỏa, chuyên gia RMIT cảnh báo Việt Nam có nguy cơ gặp cảnh "càng nhiều càng thiệt" Nổi bật

Chỉ 1 tháng nữa, hàng loạt quy định mới về BHXH chính thức có hiệu lực, tác động đến hàng triệu lao động

Chỉ 1 tháng nữa, hàng loạt quy định mới về BHXH chính thức có hiệu lực, tác động đến hàng triệu lao động Nổi bật

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án điện tại TPHCM và Đồng Nai

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án điện tại TPHCM và Đồng Nai

11:24 , 29/11/2025
Hà Nội, TPHCM là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt

Hà Nội, TPHCM là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt

10:30 , 29/11/2025
Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi biểu thuế - tin vui cho người có thu nhập 10 - 60 triệu

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi biểu thuế - tin vui cho người có thu nhập 10 - 60 triệu

09:59 , 29/11/2025
Chuyên gia Thuế cảnh báo: Mua hàng không hóa đơn có thể bị quản lý thị trường tịch thu nếu liên quan hàng gian, hàng giả

Chuyên gia Thuế cảnh báo: Mua hàng không hóa đơn có thể bị quản lý thị trường tịch thu nếu liên quan hàng gian, hàng giả

09:30 , 29/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên