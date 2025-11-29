Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng

29-11-2025 - 13:33 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các đơn vị thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng đã huy động hàng trăm công nhân cùng thiết bị, vật tư gấp rút thi công cầu Hải Thành và các tuyến đường thuộc dự án trọng điểm.

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng- Ảnh 1.

Dự án đường vành đai 2﻿ (đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện) là một trong những dự án giao thông cấp đặc biệt được TP Hải Phòng﻿ khởi công tháng 3/2025. Tuyến đường có tổng chiều dài 11km, được "rót" hơn 7.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng- Ảnh 2.

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng- Ảnh 3.

Dự án có 3 hợp phần chính, trong đó xây dựng cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray nối đường Hưng Đạo (quận Dương Kinh cũ) với nút giao Tân Vũ (quận Hải An cũ) là một trong những hợp phần quan trọng nhất.

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng- Ảnh 4.

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng- Ảnh 5.

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng- Ảnh 6.

Đoạn từ nút giao Tân Vũ - cầu Hải Thành và đoạn Hưng Đạo - Bùi Viện được thiết kế rộng 37m, với 8 làn xe và dải phân cách rộng 5m.

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng- Ảnh 7.

Đại diện BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng cho biết, đơn vị yêu cầu liên danh nhà thầu đang gấp rút triển khai thi công các gói thầu, hạng mục dự án. Riêng hợp phần đoạn tuyến từ nút giao đường Liên Phường - cầu Hải Thành các đơn vị huy động hơn 330 công nhân, kỹ sư với 54 thiết bị chính, tổ chức thi công 3 ca/ngày.

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng- Ảnh 8.

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng- Ảnh 9.

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng- Ảnh 10.

Trong khi đó, hợp phần đường tỉnh 353 nối với đường Hưng Đạo (quận Dương Kinh cũ) được thiết kế mặt cắt đường rộng 68m, thiết kế 8 làn xe, dải phân cách giữa 23m, hè đường 15m.

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng- Ảnh 11.

Lực lượng chức năng tổ chức chặn 1 chiều đường tỉnh 353 để lấy mặt bằng thi công, đảm bảo an toàn khi thi công cầu và đường dẫn lên cầu Hải Thành.

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng- Ảnh 12.

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng- Ảnh 13.

Công nhân thi công đường dẫn hướng từ đường Hưng Đạo lên cầu Hải Thành. Khu vực này có nền đường Hưng Đạo cũ và phần mở rộng với tổng mặt cắt ngang rộng 68m. Đơn vị thi công dựng rào, căng dây phản quang cảnh báo các phương tiện khi di chuyển tới gần công trường.

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng- Ảnh 14.

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng- Ảnh 15.

Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng- Ảnh 16.

Công nhân tưới nước chống bụi tại một số khu vực thi công, giảm thiểu tình trạng bụi, ô nhiễm không khí khu vực dân cư.

Tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng là dự án quan trọng, ý nghĩa lớn, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị thành phố. Sau khi hoàn thành, tuyến đường vành đai 2 sẽ giúp hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung đô thị thành phố và các khu vực Dương Kinh, Hải An, Kiến An. Tạo tiền đề để phát triển các khu đô thị mới, góp phần xây dựng đô thị hiện đại, khuyến khích thu hút đầu tư trong nước và quốc tế. Đồng thời, rút ngắn hành trình, giảm thời gian xe chạy từ cảng biển về quốc lộ 5, quốc lộ 10...

