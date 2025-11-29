Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng

Dự án đường vành đai 2﻿ (đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện) là một trong những dự án giao thông cấp đặc biệt được TP Hải Phòng﻿ khởi công tháng 3/2025. Tuyến đường có tổng chiều dài 11km, được "rót" hơn 7.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án có 3 hợp phần chính, trong đó xây dựng cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray nối đường Hưng Đạo (quận Dương Kinh cũ) với nút giao Tân Vũ (quận Hải An cũ) là một trong những hợp phần quan trọng nhất.

Đoạn từ nút giao Tân Vũ - cầu Hải Thành và đoạn Hưng Đạo - Bùi Viện được thiết kế rộng 37m, với 8 làn xe và dải phân cách rộng 5m.

Đại diện BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng cho biết, đơn vị yêu cầu liên danh nhà thầu đang gấp rút triển khai thi công các gói thầu, hạng mục dự án. Riêng hợp phần đoạn tuyến từ nút giao đường Liên Phường - cầu Hải Thành các đơn vị huy động hơn 330 công nhân, kỹ sư với 54 thiết bị chính, tổ chức thi công 3 ca/ngày.

Trong khi đó, hợp phần đường tỉnh 353 nối với đường Hưng Đạo (quận Dương Kinh cũ) được thiết kế mặt cắt đường rộng 68m, thiết kế 8 làn xe, dải phân cách giữa 23m, hè đường 15m.

Lực lượng chức năng tổ chức chặn 1 chiều đường tỉnh 353 để lấy mặt bằng thi công, đảm bảo an toàn khi thi công cầu và đường dẫn lên cầu Hải Thành.

Công nhân thi công đường dẫn hướng từ đường Hưng Đạo lên cầu Hải Thành. Khu vực này có nền đường Hưng Đạo cũ và phần mở rộng với tổng mặt cắt ngang rộng 68m. Đơn vị thi công dựng rào, căng dây phản quang cảnh báo các phương tiện khi di chuyển tới gần công trường.

Tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng là dự án quan trọng, ý nghĩa lớn, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị thành phố. Sau khi hoàn thành, tuyến đường vành đai 2 sẽ giúp hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung đô thị thành phố và các khu vực Dương Kinh, Hải An, Kiến An. Tạo tiền đề để phát triển các khu đô thị mới, góp phần xây dựng đô thị hiện đại, khuyến khích thu hút đầu tư trong nước và quốc tế. Đồng thời, rút ngắn hành trình, giảm thời gian xe chạy từ cảng biển về quốc lộ 5, quốc lộ 10...