Bán nhà 15 tỷ đồng để bỏ phố về quê mở homestay, kiếm 1,5 tỷ đồng/tháng, 3 năm sau thừa nhận: “Hối hận đến mất ăn mất ngủ”

Đang có công việc mơ ước vẫn bỏ phố về quê

Năm 2019, Lý Hải Hoa, sống tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định từ bỏ công việc ổn định để chuyển hướng sang lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng.

Thời điểm đó, cô đang là giám đốc chuỗi cung ứng của một công ty lớn với mức lương khoảng 50.000 NDT/tháng (hơn 190 triệu đồng). Không chỉ có thu nhập cao, Hải Hoa còn sở hữu hai căn hộ tại Thâm Quyến và được xem là hình mẫu phụ nữ thành đạt trong mắt bạn bè. Tuy nhiên, đằng sau cuộc sống tưởng như đáng mơ ước ấy là áp lực kéo dài nhiều năm.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Vũ Hán vào năm 2005, Hải Hoa rời quê nhà ở Đại Lý, tỉnh Vân Nam để đến Thâm Quyến lập nghiệp. Trải qua nhiều năm làm việc trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, cô dần cảm thấy kiệt sức vì áp lực công việc, các mối quan hệ nội bộ phức tạp và nỗi lo mất vị trí chỉ sau một sai sót nhỏ.

“Tôi luôn phải nhìn sắc mặt người khác để làm việc, lúc nào cũng căng thẳng và lo lắng”, cô chia sẻ.

Chính cảm giác mệt mỏi đó khiến Hải Hoa nung nấu ý định xây dựng một công việc riêng, dù lợi nhuận có thể không cao bằng nhưng đổi lại là sự chủ động và tự do.

Khi bàn bạc với chồng về kế hoạch nghỉ việc để về quê kinh doanh homestay, Hải Hoa vấp phải sự phản đối gay gắt. Chồng cô, một quản lý tài chính với mức lương khoảng 13.000 NDT/tháng (khoảng 50 triệu đồng), cho rằng việc rời bỏ thành phố lớn để về một đô thị nhỏ đầu tư du lịch là quyết định quá mạo hiểm.

Dù vậy, Hải Hoa vẫn kiên quyết thực hiện kế hoạch. Cô bán căn hộ rộng 56 m2 tại khu Nam Sơn, một trong những khu vực đắt đỏ nhất Thâm Quyến, thu về khoảng 4 triệu NDT (hơn 15 tỷ đồng).

Sau đó, toàn bộ số tiền được dùng để sang nhượng một homestay cùng hợp đồng thuê đất tại trung tâm thành phố Đại Lý. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, Hải Hoa nộp đơn nghỉ việc, khép lại gần một thập kỷ gắn bó với công ty cũ.

Khởi đầu thuận lợi và điều không ai ngờ đến

Những tháng cuối năm 2019, công việc kinh doanh của cô diễn ra khá thuận lợi. Nhờ biết tận dụng mạng xã hội để quảng bá, thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu âm nhạc với ca sĩ tự do, homestay nhanh chóng thu hút khách du lịch trẻ.

Chỉ sau nửa năm hoạt động, cơ sở kinh doanh bắt đầu mang về khoản lợi nhuận hơn 400.000 NDT/tháng (khoảng 1,5 tỷ đồng). Khoản thu nhập ngoài mong đợi khiến Hải Hoa tin rằng mình đã chọn đúng hướng đi. Cô kỳ vọng năm 2020 sẽ là giai đoạn “hái quả ngọt” sau quyết định táo bạo.

Thế nhưng, mọi thứ nhanh chóng thay đổi khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Lượng khách du lịch đến Đại Lý giảm mạnh, nhiều tuyến di chuyển bị gián đoạn khiến ngành du lịch gần như tê liệt. Thành phố này phụ thuộc lớn vào nguồn khách bay qua Côn Minh, nên chỉ cần nơi đây xuất hiện ca nhiễm là hoạt động du lịch lập tức đình trệ.

Trong năm 2020, homestay của Hải Hoa gần như chỉ đủ hòa vốn. Sang năm 2021, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi lượng khách gần như bằng không, nhiều tháng liên tiếp không có bất kỳ đơn đặt phòng nào.

Không chỉ riêng cô, hàng loạt chủ homestay tại Đại Lý cũng lâm vào cảnh khó khăn. Hải Hoa kể rằng có cặp vợ chồng trẻ từng thế chấp nhà ở Thượng Hải để đầu tư khoảng 3 triệu NDT vào mô hình homestay, cuối cùng phải chấp nhận lỗ một nửa rồi rời đi.

Bản thân Hải Hoa cố gắng cầm cự thêm một năm nhưng đến năm 2022, tình hình ngày càng bi đát. Giá phòng giảm xuống dưới 200 NDT mỗi đêm (gần 800.000 đồng) nhưng vẫn không có khách thuê. Đến tháng 11/2022, cô buộc phải sang nhượng homestay.

Ban đầu, Hải Hoa muốn bán lại với giá 4 triệu NDT (khoảng 15 tỷ đồng) để thu hồi vốn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường lao dốc, không ai chấp nhận mức giá này. Cuối cùng, cô đành bán cho một nhà đầu tư khác với giá chỉ 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng), đồng nghĩa mất trắng khoảng 2 triệu NDT sau ba năm theo đuổi giấc mơ kinh doanh.

“Tôi đã đem cả căn hộ ở Thâm Quyến, tài sản quý giá nhất của mình, để đổi lấy một bài học quá đắt giá. Có khoảng thời gian tôi hối hận đến mất ăn mất ngủ”, cô thừa nhận.

Sau khi quay lại Thâm Quyến, Hải Hoa được công ty cũ nhận trở lại làm việc ở vị trí quản lý, nhưng mức lương giảm còn khoảng 30.000 NDT/tháng (hơn 116 triệu đồng). Dù vậy, cô cho rằng bản thân vẫn còn may mắn vì vẫn có cơ hội bắt đầu lại, trong khi nhiều người khác đã rơi vào cảnh trắng tay sau làn sóng đầu tư homestay thất bại.

Nhìn lại hành trình của mình, Hải Hoa cho rằng việc bỏ phố về quê không phải lúc nào cũng là “giấc mơ màu hồng” như nhiều người tưởng tượng. Theo cô, đầu tư homestay là lĩnh vực cần nguồn vốn lớn, rủi ro cao và phụ thuộc rất nhiều vào biến động của ngành du lịch.

Câu chuyện của người phụ nữ này cũng phản ánh thực tế rằng đôi khi, việc giữ vững những tài sản cốt lõi và nguồn thu nhập ổn định lại quan trọng hơn chạy theo các giấc mơ làm giàu nhanh chóng.