Bán phim cách nhiệt - Khám phá thế giới: “Hành trình mùa thu Nhật Bản 2025”

Từ ngày 13/11 đến 18/11/2025 vừa qua, đoàn tham quan hơn 100 đại lý - đối tác của Công ty Ngôi Sao đã hoàn thành chuyến đi 6 ngày 5 đêm đầy cảm xúc tại Nhật Bản. Chuyến đi không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực kinh doanh bứt phá, mà còn là hành trình của sự gắn kết, giao lưu và trải nghiệm độc đáo giữa mùa thu lá đỏ tuyệt đẹp.

Mùa thu vàng Nhật Bản và lời tri ân từ Ngôi Sao

Đúng như cam kết về một sự kiện lớn nhất ngành phim cách nhiệt trong năm 2025, chuyến đi được Ngôi Sao đầu tư mạnh tay 100% chi phí cho hành trình 6 ngày 5 đêm tại Nhật Bản.

Khởi hành vào 13/11, thời điểm vàng khi Xứ sở mặt trời mọc chuyển mình sang mùa thu rực rỡ nhất, đoàn đại lý Ngôi Sao đã được chiêm ngưỡng trọn vẹn bức tranh Momiji (Mùa lá đỏ) đầy thơ mộng và tuyệt đẹp.

Từ nơi sầm uất, hiện đại của Thủ đô Tokyo đến vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ của Núi Phú Sĩ phủ tuyết trắng, mỗi điểm đến đều để lại những ấn tượng khó phai trong lòng mỗi đại lý & đối tác.

Tham quan ngôi chùa Asakusa hơn 1.400 tuổi ở Tokyo

Đoàn tiếp tục hành trình với những địa điểm nổi tiếng như: Đảo nhân tạo Odaiba giữa lòng Tokyo - Biểu tượng công nghệ của Nhật, Thung lũng Owakudani đầy huyền bí, Hồ Ashi thơ mộng,… cùng các hoạt động như: tắm Onsen, khám phá văn hóa ẩm thực truyền thống, trải nghiệm trang phục truyền thống Kimono,...

Núi Phú Sĩ - biểu tượng thiêng liêng của đất nước Nhật Bản

Đại lý trải nghiệm mặc Kimono - trang phục truyền thống Nhật Bản

Đêm Gala Dinner: Vinh danh và gắn kết

Ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất là đêm Gala Dinner diễn ra vào tối 15/11. Ban lãnh đạo Ngôi Sao đã long trọng tri ân & vinh danh các đại lý - đối tác.

Ông Mai Tiến Toàn - Chủ tịch Công ty Ngôi Sao chia sẻ đầy tự hào: "Sự hiện diện của các quý đại lý và đối tác tại Nhật Bản ngày hôm nay là minh chứng rõ nhất cho sự đồng lòng và tin tưởng mà các bạn dành cho Ngôi Sao. Chuyến đi này không chỉ là lời cảm ơn, mà là lời khẳng định: Ngôi Sao sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và vươn xa hơn nữa, không chỉ ở thị trường trong nước mà còn tiếp cận những chuẩn mực thế giới."

Trong dịp này, Ngôi Sao cùng các đại lý đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với đại diện PIAA Corporation - Nhà sản xuất đã có hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành phụ tùng và vật tư ô tô nổi tiếng tại Nhật Bản (Since 1963).

Gala Dinner - Buổi vinh danh và gắn kết với nhiều cảm xúc

Đêm Gala Dinner đã khép lại đầy thành công với nhiều dấu ấn đầy ý nghĩa khép lại buổi tiệc là khoảnh khắc sinh nhật 18 năm thành lập Công ty Ngôi Sao (2007 - 2025).

Tự hào 18 năm phát triển bền vững của Ngôi Sao

Thành lập từ 15/11/2007, Ngôi Sao là đơn vị sở hữu các nhãn hiệu phim cách nhiệt chất lượng cao như NTECH, CeraMAX, Global Window Films và phụ kiện ô tô: gạt mưa, đèn, còi PIAA; nước hoa Etonner, nước hoa Tasotti…

Ngôi Sao có hệ thống công ty thành viên tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và VPĐD Phú Quốc, cùng hơn 1000 đại lý trên toàn quốc. Mạng lưới rộng khắp cả nước giúp công ty duy trì vị thế là đơn vị phân phối và thi công phim cách nhiệt hàng đầu Việt Nam.

Giải pháp dán phim cách nhiệt nhà kính và dán phim cách nhiệt ô tô của Ngôi Sao luôn được khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Đây là đơn vị được tin tưởng lựa chọn thi công cho những dự án trọng điểm như: Landmark 81, VinHome, VinSchool, VinMec, tòa nhà Vietnam Airlines, sân bay Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, tòa nhà Manulife, hệ thống Sheraton, Marriot,... và là đối tác của Savico – đại lý phân phối xe rất nhiều thương hiệu uy tín như Mitsubishi, BYD, Honda, VinFast, Suzuki, MG, Toyota…

"Hành trình mùa thu Nhật Bản - Japan Trip 2025" đã khép lại thành công tốt đẹp, tạo nên nhiều kỷ niệm đáng nhớ giữa Ngôi Sao và đại lý - đối tác. Đây là động lực và cũng là mục tiêu mà đôi bên hướng tới. Ngôi Sao cam kết sẽ luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, trọn vẹn hơn nữa cho những lần gặp gỡ Đại lý - Đối tác trong hành trình "Bán phim cách nhiệt - Khám phá thế giới" các năm tiếp theo.