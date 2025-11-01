Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Muốn tiết kiệm được tiền, tổng chi tiêu chắc chắn phải ít hơn tổng thu nhập. Đó là điều hiển nhiên, chúng ta ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được. Cặp vợ chồng ở Đồng Nai trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy.

Dù không mất tiền thuê nhà, thu nhập cũng ở mức có thể gọi là tạm ổn - khoảng 36 triệu/tháng nhưng kết cục: Không dư đồng nào!

Bảng chi tiêu hết nói nổi- Ảnh 1.

Nguyên văn chia sẻ của cô vợ (Ảnh chụp màn hình)

Nhìn vào các khoản chi tiêu cố định hàng tháng, có thể thấy con số dừng lại ở mức 9 triệu chưa bao gồm tiền ăn. Tính xông xênh cả tiền ăn uống, đi lại, vui chơi của 2 vợ chồng và 1 con, cứ cho là 10 triệu/tháng, thì với thu nhập 36 triệu, lẽ ra vẫn phải dư 17 triệu. Trong khi cô vợ tiết lộ rằng bản thân ít mua sắm, cũng ít tụ tập bạn bè mà lại chẳng tiết kiệm được đồng nào, nhiều người nghe xong mà chưng hửng, chỉ biết thốt lên: Đến chịu!

"Trừ chi phí cố định là còn 27 triệu/tháng, 2 vợ chồng với 1 con cứ cho là ăn uống vui chơi hết 10-12 triệu thì cũng phải dư được 1 chỉ vàng chứ làm gì đến mức không còn đồng nào. Ít mua sắm, ít tụ tập thì mom tiêu tiền vào đâu? Lạ thật" - Một người thở dài.

"Chi tiêu thế này thì chịu rồi, tiền của mình mà mình còn chẳng biết nó đi đâu thì ai khuyên được bây giờ? Chi tiêu cố định thì ghi lại còn các khoản lặt vặt khác thì không ghi, tưởng không đáng bao nhiêu nhưng tiêu dần tiêu mòn thì cũng hết thôi" - Một người khác chung quan điểm.

"Không mất tiền thuê nhà là may mắn hơn khối gia đình rồi, thu nhập cũng khá mà không dư thì phải xem lại. Tốt nhất là nhận lương gửi tiết kiệm luôn ít nhất 10 triệu, hoặc mạnh tay thì mua chỉ vàng rồi cân đối chi tiêu trong phần còn lại" - Một người khuyên.

"Lần đầu tiên thấy trường hợp như này, chắc chắn là tiêu lặt vặt nhiều khoản nhỏ nên mới hết tiền. Giờ muốn siết lại chi tiêu thì phải ghi chép cụ thể, tiêu gì cũng ghi ra thì mới biết được nên cắt chỗ nào, chứ khơi khơi vài gạch đầu dòng kia thì cũng không ai biết đường mà khuyên" - Một người khác cho hay.

3 cách quản lý chi tiêu hiệu quả mà không cần tốn công ghi chép

Ghi chép bằng bút giấy hay dùng các ứng dụng quản lý thu chi, với những người… lười mà nói, cách nào cũng đều không hiệu quả vì nay nhớ, mai quên, thì cũng chẳng đâu vào đâu. Nếu bản thân bạn cũng thường xuyên rơi vào tình cảnh ấy, hãy thử quản lý chi tiêu theo 3 cách dưới đây, đảm bảo hiệu quả mà không cần tốn công ghi từng cọng hành, hũ muối.

1 - Lập ngân sách chi tiêu theo ngày

Sau khi nhận lương, bạn hãy trừ đi hết các khoản chi cố định hàng tháng (như tiền tiết kiệm, tiền ăn, tiền thuê nhà, phí dịch vụ, xăng xe,...). Với con số còn lại, hãy chia nó cho 30 là sẽ ra được hạn mức chi tiêu của 1 ngày. Và bạn chỉ cần nhớ hạn mức chi tiêu theo ngày thôi, hôm nay tiêu lố, ngày mai phải tiết chế lại để không bội chi. Cứ vậy mà làm, chừng 1-2 tuần là quen ngay.

2 - Lập ngân sách chi tiêu theo tuần

Tương tự như cách lập ngân sách chi tiêu theo ngày, nhưng thay vì chia con số còn lại sau khi trừ đi hết các khoản cố định, bạn hãy chia cho 4, để tìm ra được hạn mức chi tiêu trong vòng 1 tuần.

Bảng chi tiêu hết nói nổi- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cách này có lẽ sẽ phù hợp với những người đang tập hình thành thói quen tiết kiệm hơn, vì nới lỏng thời gian đặt hạn mức chi tiêu theo tuần thay vì theo ngày, việc cân đối chi tiêu sẽ dễ thở hơn phần nào. Khi đã dần quen với việc quản lý chi tiêu, cách 1 vẫn tối ưu hơn trong việc hạn chế tình trạng đầu tháng sống như bà hoàng, cuối tháng ngồi húp mì tôm.

3 - Chia tiền vào nhiều tài khoản, mỗi tài khoản dùng cho đúng 1 nhu cầu

Nếu đã áp dụng cả cách 1 và cách 2 mà vẫn thấy không hiệu quả, tình trạng âm tiền hàng tháng vẫn cứ tái diễn, phương án cuối cùng chính là đặt hạn mức chi tiêu cho từng nhu cầu, có bao nhiêu nhu cầu thì dùng bấy nhiêu tài khoản ngân hàng/ví điện tử. Mỗi tài khoản, mỗi ví điện tử chỉ "đựng" tiền của 1 nhu cầu, chi tiêu cho nhu cầu nào thì dùng nguồn tiền tương ứng để thanh toán.

Việc này nhằm đảm bảo bạn không bị nhập nhằng giữa các khoản chi, các nhu cầu. Chứ hạn mức rõ ràng, mà tiền cứ gom chung một chỗ, quả thực cũng rất khó quản lý.

Ví dụ: Bạn thường xuyên đặt đồ ăn trên app và thanh toán bằng thẻ/ví điện tử, vậy thì hãy chuyển số tiền ăn tương ứng trong tháng vào thẻ/ví điện tử đã liên kết với app đặt đồ ăn. Tương tự với nhu cầu mua sắm online. Với các khoản chi nhỏ lẻ khác như tiền đổ xăng, tiền gửi xe, tiền nạp điện thoại, bạn có thể rút ra thành tiền mặt.

Theo Ngọc Linh

