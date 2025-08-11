Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bảng giá Honda SH mới nhất tháng 8/2025

11-08-2025 - 08:03 AM | Thị trường

Bài viết dưới đây sẽ cập nhật thông tin mới nhất về bảng giá xe máy SH trong thời điểm tháng 8/2025 tại Việt Nam.

Thị trường xe máy Việt Nam đang bước vào tháng 8/2025 với những cập nhật mới nhất về bảng giá của dòng xe tay ga cao cấp Honda SH. Theo ghi nhận tại các đại lý ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc, trong tháng này, Honda vẫn phân phối ba mẫu xe quen thuộc thuộc dòng SH là SH125i, SH160i và SH350i, đi kèm với nhiều phiên bản và tùy chọn màu sắc đa dạng.

Bảng giá Honda SH mới nhất tháng 8/2025- Ảnh 1.

Về giá niêm yết do hãng Honda công bố cho dòng xe SH trong tháng 5/2025 không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 4 vừa qua. Cụ thể, mức giá đề xuất của từng phiên bản như sau:

Honda SH 125i: Với 4 phiên bản khác nhau, giá niêm yết dao động trong khoảng 73.921.091 - 83.444.727 đồng.

Honda SH 160i: Mẫu xe này cũng có 4 phiên bản, tiếp tục giữ mức giá niêm yết từ 92.490.000 đến 102.190.000 đồng.

Honda SH 350i: Mẫu xe phân khối lớn hơn với 3 phiên bản, có giá niêm yết trong khoảng 151.190.000 - 152.690.000 đồng.

Mặc dù giá niêm yết không đổi, giá bán thực tế của xe Honda SH tại các đại lý trong tháng 8 lại ghi nhận sự điều chỉnh. Theo khảo sát, giá bán thực tế đã giảm nhẹ so với tháng trước, mức giảm dao động từ 2.700.000 đến 6.900.000 đồng tùy từng phiên bản cụ thể. Phiên bản SH 160i Thể Thao được ghi nhận là mẫu xe có mức chênh lệch giá cao nhất trong tháng 8 này.

Bảng giá xe máy SH mới nhất tháng 8/2025 (ĐVT: đồng)
Phiên bảnMàu sắcGiá niêm yếtGiá đại lýChênh lệch
SH125i phiên bản tiêu chuẩnĐen73.921.09180.000.0006.078.909
Đỏ đen73.921.09180.000.0006.078.909
Trắng đen73.921.09180.000.0006.078.909
SH125i phiên bản cao cấpTrắng đen81.775.63788.000.0006.224.363
Đỏ đen81.775.63788.000.0006.224.363
SH125i phiên bản đặc biệtĐen82.953.81890.000.0007.046.182
SH125i phiên bản thể thaoXám đen83.444.72791.000.0007.555.273
SH160i phiên bản tiêu chuẩnĐen92.490.00097.000.0004.510.000
Đỏ đen92.490.00097.000.0004.510.000
Trắng đen92.490.00097.000.0004.510.000
SH160i phiên bản cao cấpTrắng đen100.490.000108.000.0007.510.000
Đỏ đen100.490.000108.000.0007.510.000
SH160i phiên bản đặc biệtĐen102.190.000110.000.0007.810.000
SH160i phiên bản thể thaoXám đen102.190.000111.000.0008.810.000
SH350i phiên bản cao cấpTrắng đen151.190.000156.000.0004.810.000
SH350i phiên bản đặc biệtXám đen152.190.000158.000.0005.810.000
SH350i phiên bản thể thaoXám đen152.690.000160.000.0007.310.000
Xanh đen152.690.000160.000.0007.310.000

Lưu ý: Bảng giá xe máy mang tính tham khảo. Giá đã bao gồm các loại thuế, phí gồm: VAT, phí cấp biển số xe, phí trước bạ cùng phí bảo hiểm. Giá xe có thể thay đổi tùy theo từng đại lý và khu vực bán xe.

Bảng giá Honda SH mới nhất tháng 8/2025- Ảnh 2.

Honda SH từ lâu đã khẳng định vị thế là mẫu xe tay ga cao cấp hàng đầu tại Việt Nam. Xe sở hữu lối thiết kế trẻ trung, lịch lãm, mang đến phong thái sang trọng và đẳng cấp cho người sử dụng. Bên cạnh vẻ ngoài thu hút, SH còn ghi điểm với khối động cơ hiệu suất cao, bền bỉ, cùng loạt tính năng và công nghệ hiện đại, đảm bảo trải nghiệm lái thoải mái, an toàn và tiện nghi tối ưu.

Như vậy, trong tháng 8/2025, người tiêu dùng quan tâm đến dòng xe Honda SH sẽ thấy giá niêm yết được giữ ổn định, nhưng cần lưu ý rằng giá bán thực tế tại đại lý vẫn cao hơn đáng kể, dù mức chênh lệch đã có phần "dễ chịu" hơn so với tháng trước tùy phiên bản.

PV

Phụ nữ số

