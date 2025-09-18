Bảng xếp hạng đại học thế giới 2026: Kỷ lục gần 2.200 trường

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

18-09-2025 - 20:47 PM | Sống

 Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 do Times Higher Education (THE) công bố ghi nhận kỷ lục gần 2,2 nghìn trường được xếp hạng, cao gấp 2,6 lần so với một thập kỷ trước.

Các trường này đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, phản ánh sự mở rộng và quốc tế hóa mạnh mẽ của giáo dục đại học toàn cầu.

Mỹ tiếp tục dẫn đầu với 171 đại học góp mặt, trong khi Ấn Độ đứng thứ hai với 128 trường. Nhật Bản, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ giữ các vị trí còn lại trong nhóm 5 nước có nhiều cơ sở được xếp hạng nhất, mỗi nước đều vượt mốc 100 trường.

Đáng chú ý, Libya, Senegal và Yemen lần đầu có tên với một trường đại học tham gia. THE cho rằng sự gia tăng này minh chứng cho năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế ngày càng cao của các trường trên thế giới.

Theo công bố, các cơ sở giáo dục được đánh giá dựa trên 18 tiêu chí thuộc 5 nhóm chính: Giảng dạy, Môi trường nghiên cứu, Chất lượng nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Mức độ quốc tế hóa.

Trong đó, chất lượng nghiên cứu chiếm tỷ trọng lớn nhất. Để được tham gia, các trường phải đào tạo bậc đại học, có hoạt động nghiên cứu đa lĩnh vực và công bố tối thiểu 1 nghìn công trình trong giai đoạn 2020 - 2024.

Năm ngoái, Đại học Oxford tiếp tục giữ ngôi đầu, đánh dấu năm thứ chín liên tiếp, theo sau là MIT. Top 10 vẫn chủ yếu thuộc về Mỹ và Anh. Việt Nam có 9 trường góp mặt, dẫn đầu là Đại học Kinh tế TP HCM trong nhóm 501 - 600.

Theo Times Higher Education
