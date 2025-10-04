Bánh trung thu 30.000 đồng không ai ngó, bánh 800.000 đồng tấp nập người mua

Ngày 4/10, dọc các tuyến đường Hồng Bàng, Kinh Dương Vương, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương (TPHCM) rợp sắc đỏ của các bảng khuyến mãi bánh trung thu . “Mua 1 tặng 3”, “mua 1 thành 4”, “giảm 50%” – những lời chào hàng rực rỡ như muốn níu chân khách qua đường. Thế nhưng, lượng người dừng lại hỏi mua chẳng đáng là bao, phần lớn chỉ nhìn qua rồi đi tiếp.

Bánh trung thu mua 1 thành 4 hoặc 35.000 đồng/bánh được nhiều tiệm treo bảng đỏ rực chờ khách

Tại một sạp tạm trên đường Thuận Kiều (phường Minh Phụng), hàng trăm chiếc bánh đủ vị, đủ màu sắc xếp chồng, nhưng người bán vẫn ngồi thẫn thờ. “So với năm ngoái, sức mua giảm ít nhất 30-35%. Từ đầu tháng gần như không bán được bao nhiêu. Càng cận trung thu càng phải hạ giá để gỡ vốn, chứ để lâu bánh hỏng là coi như mất trắng” - một chủ sạp chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, giá bánh trung thu năm nay đã “rớt thảm” so với niêm yết đầu mùa. Loại lớn 200g trước đây có giá khoảng 150.000 đồng/cái, nay nhiều nơi chỉ còn 60.000 - 70.000 đồng. Một số sạp còn treo biển “100.000 đồng/3 cái”, tương đương hơn 30.000 đồng/cái.

Càng gần đến Tết Trung thu, giá bánh trung thu ở những quầy sạp ven đường càng giảm nhưng hầu như rất vắng khách

Dẫu vậy, hàng rẻ vẫn không hút khách. Chị Thu Hiền (ngụ phường Xuân Hòa) chia sẻ: “Tôi ghé vài sạp xem thử, có nơi treo bảng 100.000 đồng/3 cái nhưng bánh cứng, nhân khô, vị lạ. Có chỗ ‘mua 1 tặng 1’ mà hàng tặng là loại khác, thương hiệu chẳng ai biết. Kiểu làm ăn này chẳng khác gì “treo đầu dê bán thịt chó”. Giảm giá thì được, nhưng phải rõ ràng, chứ người mua đâu dễ bị lừa nữa”.

Ngược lại, tại các quầy hàng chính hãng của những thương hiệu lớn, khung cảnh lại hoàn toàn trái ngược. Trên đường Phạm Phú Thứ, Hàm Nghi, Nguyễn Trãi…, khách xếp hàng dài, chờ cả tiếng đồng hồ để mua bánh.

Những loại bánh trung thu có thương hiệu dường như vẫn "thờ ơ" với việc giảm giá

Dù giá vẫn ở mức cao, dao động từ 79.000 đến hơn 800.000 đồng/cái nhưng sức mua không hề giảm. “Giá có nhỉnh hơn nhưng chất lượng ổn định, bao bì đẹp, có thương hiệu uy tín nên tôi yên tâm mua để biếu tặng” - chị Hà (ngụ phường An Lạc) cho biết.

Theo nhiều người bán lâu năm, sự phân hóa này phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng hiện nay: Người dân sẵn sàng chi nhiều hơn cho sản phẩm có nguồn gốc, còn hàng rẻ, trôi nổi dần mất chỗ đứng. Bên cạnh đó, nỗi lo về an toàn thực phẩm khiến nhiều người dè dặt hơn khi mua bánh ở các quầy dựng tạm ven đường.

Thực tế, mỗi mùa trung thu, cơ quan chức năng đều phát hiện không ít trường hợp sản xuất bánh không đảm bảo điều kiện vệ sinh, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc hoặc ghi nhãn sai quy định. Chính vì vậy, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã liên tục khuyến cáo người dân cảnh giác khi lựa chọn bánh trung thu.

Thế nhưng khách vẫn xếp hàng dài chờ mua

Theo Sở, đây là sản phẩm sản xuất theo mùa vụ, có hạn sử dụng ngắn, dễ hư hỏng nếu bảo quản không đúng cách. Khi mua, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ bao bì, đảm bảo còn nguyên vẹn, có ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở sản xuất, thành phần nguyên liệu, ngày sản xuất, hạn dùng và hướng dẫn bảo quản. Bánh đạt chất lượng phải có màu sắc tự nhiên, mùi thơm đặc trưng, không mốc, không biến dạng hay có mùi lạ.

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM nhấn mạnh: “Tất cả sản phẩm đưa ra thị trường đều phải đáp ứng điều kiện pháp lý như giấy khám sức khỏe, tự công bố sản phẩm, nguyên liệu có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Cơ sở nhỏ lẻ không đủ điều kiện sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí cấm sản xuất. Người dân cần chủ động lựa chọn sản phẩm từ cơ sở được cấp phép, đồng thời phản ánh kịp thời nếu phát hiện vi phạm để bảo đảm thị trường an toàn, nhất là dịp Tết Trung thu".