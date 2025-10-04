Một mỏ vàng mới nổi của Việt Nam được Campuchia tích cực săn lùng: là cứu tinh cho chăn nuôi, nước ta đứng thứ 8 thế giới về sản lượng

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc của Việt Nam tháng 8/2025 tăng mạnh 46% so với tháng 8/2024, đạt gần 128,2 triệu USD.

Tính chung 8 tháng năm 2025 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 869,5 triệu USD, tăng 29% so với 8 tháng năm 2024.

Thức ăn gia súc xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc trong 8 tháng năm 2025, chiếm 44% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 382,4 triệu USD, tăng 41% so với 8 tháng năm 2024. Trong đó riêng tháng 8/2025 tăng mạnh 90% so với tháng 8/2024.

Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Campuchia chiếm tỷ trọng 13%, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024; riêng tháng 8/2025 xuất khẩu sang thị trường này đạt 19,02 triệu USD, tăng mạnh 41,5% so với tháng 8/2024.

Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 8/2025 giảm 23,9% so với tháng 8/2024, đạt 10,6 triệu USD; cộng chung cả 8 tháng đầu năm 2025 xuất khẩu sang thị trường này giảm 14,5% so với 8 tháng năm 2024, đạt 75,99 triệu USD.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, những năm qua, ngành chăn nuôi luôn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm của đất nước. Hiện nay, ngành chăn nuôi là sinh kế quan trọng của hơn 10 triệu hộ gia đình nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, một năm Việt Nam cần 32 - 33 triệu tấn thức ăn chăn nuôi các loại. Bên cạnh việc chi tiền (khoảng gần 3 tỷ USD) để nhập khẩu sản phẩm này, ngành hàng còn hướng đến xuất khẩu. Số nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng tăng trưởng mạnh cả về số lượng và công suất. Năm 2019, Việt Nam chỉ có 261 nhà máy với sản lượng sản xuất là 18,9 triệu tấn; đến năm 2023 có 294 nhà máy, sản lượng 20 triệu tấn. Trong đó doanh nghiêp FDI chiếm khoảng 60%, trong nước khoảng 40% về sản lượng sản xuất.

Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam đang thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia, trong đó có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia mở rộng kinh doanh sản xuất. Có thể kể đến những tên tuổi như Cargill Group (Mỹ), Haid (Trung Quốc), CP Group (Charoen Pokphand Group - Thái Lan), De Heus (Hà Lan), BRF (Brazil), Mavin (Pháp), Japfa (Singapore), CJ (Hàn Quốc)…

Theo đề án Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030, sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng và đạt 24-25 triệu tấn vào năm 2025 và 30-32 triệu tấn vào năm 2030, đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu thức ăn chăn nuôi tinh trong nước.

Dân số thế giới ngày càng tăng đòi hỏi phải tăng đáng kể sản lượng lương thực để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Ngoài ra, khi thu nhập khả dụng của người tiêu dùng ở các nước đang phát triển tăng lên, nhu cầu về protein động vật như thịt, sữa và trứng cũng tăng theo. Sự thay đổi này trong cả tăng trưởng dân số và sở thích ăn uống trực tiếp chuyển thành nhu cầu cao hơn về thức ăn chăn nuôi.



