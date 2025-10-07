Bánh trung thu ngày Rằm vắng khách, người bán than 'chưa năm nào ế như vậy'

Cuối chiều 6/10, tức đúng ngày Rằm tháng Tám, các gian hàng bán bánh trung thu tại Hà Nội tiếp tục rơi vào tình cảnh vắng vẻ, ít khách hỏi mua, trái ngược hoàn toàn với cảnh đông đúc như những năm trước. Trời mưa do bão số 11 càng làm không khí mua bán trở nên ảm đạm, đìu hiu.

Chị B. - quản lý một gian hàng bánh trung thu trên đường Nguyễn Chí Thanh - thở dài khi nói về thị trường năm nay. Đã có nhiều năm buôn bán bánh trung thu nhưng chị B. cho biết chưa năm nào ế ẩm như năm nay.

"Mọi năm, vào lúc cao điểm là tuần cuối sát Trung thu, quầy hàng của tôi thường đạt doanh thu lên tới 100 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, năm nay một phần do kinh tế kém, một phần do mưa bão liên tiếp nên doanh thu sụt giảm mạnh. Như hôm nay từ sáng đến giờ chỉ bán được vài triệu tiền hàng", chị B. buồn bã nói.

Quầy bánh trung thu trên đường Giảng Võ thưa vắng khách. Mọi năm, khu vực này luôn tấp nập, đông đúc, có lúc người mua còn phải chờ đến lượt.

Nhân viên và quản lý tại hai gian hàng bánh trung thu trên đường Nguyễn Chí Thanh đều than thở rằng sức mua năm nay không tốt, doanh thu giảm mạnh.

Chị B cho biết kể cả những ngày thời tiết không mưa như cách đây vài hôm, cả quầy hàng cũng chỉ có doanh thu 30 đến 40 triệu đồng/ngày, chỉ bằng một nửa so với mọi năm. Trong khi đó, giá thuê mặt bằng của gian hàng này đã là 100 triệu đồng/tháng. Nếu tính cả tiền hàng và những chi phí khác, chị B. quả quyết việc kinh doanh sẽ "lỗ nặng".

"Thời tiết năm nay cũng không ủng hộ, thậm chí còn quá khắc nghiệt. Bão số 10 vừa qua thì bão 11 lại ập đến. Trời mưa bão không chỉ khiến ít khách hỏi mua, làm gián đoạn việc buôn bán mà còn gây sập đổ, hỏng hóc nhiều gian hàng. Đến cuối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ thống kê hàng tồn để trả lại cho nhà sản xuất. Tôi ước lượng số hàng tồn khá lớn", chị B. chia sẻ.

Cùng chung cảnh ngộ, bà Phan Thanh Huệ - chủ cửa hàng bánh trên đường Thái Hà - cho biết mọi năm bà chỉ bán đến ngày 14 Âm lịch cũng đã hết hàng nhưng năm nay do bán quá chậm nên đành cố bán đến ngày 15 Âm lịch. Vậy mà dù đã đúng ngày Rằm nhưng tình hình cũng không khá hơn.

"Cố bán thêm 1 ngày để vớt vát nhưng lại đúng dịp mưa bão nên không có khách mua. Các năm trước, khoảng 4 - 5 ngày trước Trung thu bao giờ cũng phải đạt doanh thu khoảng 100 triệu đồng/ngày nhưng năm nay giảm mạnh, may mắn thì được một nửa", bà Huệ nói.

Theo ghi nhận tại một gian hàng bánh trung thu trên đường Tây Sơn, ngay từ chiều 6/10, nhân viên đã thu dọn hàng. Một số loại bánh được giảm giá 10%. Đặc biệt, các loại bánh có hộp đựng sang trọng, thường dùng để biếu tặng còn được chủ gian hàng "mạnh tay" giảm giá 20%.

Nhân viên ngao ngán nói: "Dọn hàng thôi vì có bán cố cũng không có khách. Chúng em giảm giá bán nốt số ít này, còn lại thì trả về cho nhà sản xuất, chấp nhận thua lỗ mùa này".

Quầy bánh trung thu trên phố Tây Sơn đã dọn hàng từ chiều 6/10.

Một số loại bánh trung thu được chủ gian hàng bán giảm giá, chấp nhận "hòa vốn".

Tuy nhiên, cũng không ít quầy bánh của các thương hiệu như Kinh Đô, Thu Hương vẫn không giảm giá hay khuyến mại nào, dù lượng khách ít ỏi.

Năm nay, mức giá bán lẻ bánh trung thu của các thương hiệu dao động từ khoảng 60.000 đồng - 100.000 đồng/chiếc loại 150gr. Với các dòng sản phẩm cao cấp thường dùng để biếu tặng, mức giá niêm yết từ 2 triệu đồng tới 5,8 triệu đồng. Các sản phẩm này sẽ được đóng gói trong hộp có thiết kế riêng, kèm thêm rượu hoặc trà tùy theo.