Phát hiện gần 10.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc ở Đà Nẵng

28-09-2025 - 06:15 AM | Thị trường

Chỉ trong 3 ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện gần 10.000 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo hết hạn.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Chỉ trong 3 ngày (từ 23 đến 25/9), Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, qua đó phát hiện, xử lý 4 vụ vi phạm.

3 ngày, cảnh sát Đà Nẵng phát hiện gần 10.000 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo hết hạn sử dụng. (Ảnh: C.A)

Cụ thể, ngày 23/9, lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH C.M.T. (xã Thăng Điền). Qua kiểm tra, chủ doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hơn 4.000 chiếc bánh trung thu, chưa cung cấp hồ sơ tự công bố sản phẩm, hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu. Ngoài ra, phát hiện đơn vị này kinh doanh hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo đã hết hạn sử dụng.

Cùng ngày, công an tiếp tục kiểm tra cơ sở sản xuất bánh M.H. (xã Thăng Điền) và phát hiện gần 500 bánh Trung thu thập cẩm chưa thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định, hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Tiếp đến, ngày 24/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra cơ sở bánh H.S. (xã Thăng Bình) và phát hiện gần 5.000 bánh Trung thu nướng thành phẩm chưa công bố chất lượng sản phẩm, hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu; đồng thời phát hiện cơ sở có vi phạm trong xử lý nước thải.

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra Công ty TNHH SX-TM-DV K.A.P. (phường Bàn Thạch) và phát hiện doanh nghiệp này sản xuất, kinh doanh gần 500 bánh Trung thu thập cẩm nhưng chưa thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định, hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Muốn mua bánh Trung thu cốm mà ngại chen chúc xếp hàng: Đây là 3 địa chỉ đang được nhiều người truyền tai

Theo Thanh Ba

VTC News

