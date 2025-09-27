Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm ở Đà Nẵng

27-09-2025 - 14:09 PM | Thị trường

Chỉ trong 3 ngày, Công an TP Đà Nẵng đã ngăn chặn kịp thời gần 10.000 chiếc bánh trung thu vi phạm cùng hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo hết hạn sử dụng.

Ngày 27-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết liên tiếp trong những ngày qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

Cơ sở sản xuất bánh trung thu tại xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Theo đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chỉ trong 3 ngày (từ 23 đến 25-9), Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, qua đó liên tiếp phát hiện, xử lý 4 vụ vi phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, ngày 23-9, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra Công ty TNHH C.M.T. (xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng), công ty không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hơn 4.000 chiếc bánh trung thu, chưa cung cấp hồ sơ tự công bố sản phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm ở Đà Nẵng- Ảnh 3.

Bánh trung thu thành phẩm chưa công bố chất lượng sản phẩm (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Đồng thời, lực lượng công an phát hiện công ty này đang kinh doanh hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo đã hết hạn sử dụng.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại cơ sở sản xuất bánh M.H. (xã Thăng Điền) có gần 500 bánh trung thu thập cẩm chưa thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm ở Đà Nẵng- Ảnh 4.

Hình ảnh bên trong cơ sở sản xuất bánh trung thu tại Đà Nẵng bị công an phát hiện có vi phạm

Ngày 24-9, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra cơ sở bánh H.S. (xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng), phát hiện gần 5.000 bánh trung thu nướng thành phẩm chưa công bố chất lượng sản phẩm, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu; đồng thời phát hiện cơ sở có vi phạm trong xử lý nước thải.

Tiếp đến, ngày 25-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng kiểm tra Công ty TNHH SX-TM-DV K.A.P. (phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), phát hiện đang sản xuất và kinh doanh gần 500 bánh trung thu thập cẩm nhưng chưa thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ngăn chặn kịp thời gần 10.000 chiếc bánh trung thu vi phạm cùng hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo hết hạn sử dụng, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, giữ vững sự minh bạch và lành mạnh của thị trường dịp Tết Trung thu.

Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Lào vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta chi 1,5 tỷ USD gom hàng, Nga, Trung Quốc đều tham gia cuộc đua

Theo Trần Thường

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Lào vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta chi 1,5 tỷ USD gom hàng, Nga, Trung Quốc đều tham gia cuộc đua

Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Lào vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta chi 1,5 tỷ USD gom hàng, Nga, Trung Quốc đều tham gia cuộc đua Nổi bật

Buồn của quốc gia Đông Nam Á là 'khách ruột' của gạo Việt: Người dân bàng hoàng vì giá đắt đỏ, nguồn cung gạo chất lượng cao khan hiếm

Buồn của quốc gia Đông Nam Á là 'khách ruột' của gạo Việt: Người dân bàng hoàng vì giá đắt đỏ, nguồn cung gạo chất lượng cao khan hiếm Nổi bật

EU áp thuế chống bán phá giá thép cán nóng Việt Nam

EU áp thuế chống bán phá giá thép cán nóng Việt Nam

12:25 , 27/09/2025
Mazda CX-6e ra mắt: Giá quy đổi từ 445 triệu đồng, lớn hơn CX-5, màn hình 5K 26 inch, động cơ điện mạnh 255 mã lực, chạy 600km/sạc

Mazda CX-6e ra mắt: Giá quy đổi từ 445 triệu đồng, lớn hơn CX-5, màn hình 5K 26 inch, động cơ điện mạnh 255 mã lực, chạy 600km/sạc

10:22 , 27/09/2025
Giá cà phê hôm nay 27-9: Tăng mạnh do đâu?

Giá cà phê hôm nay 27-9: Tăng mạnh do đâu?

09:52 , 27/09/2025
Soi dưới kính hiển vi, nguyên nhân iPhone 17 Pro dễ trầy xước đã bị phát hiện

Soi dưới kính hiển vi, nguyên nhân iPhone 17 Pro dễ trầy xước đã bị phát hiện

09:18 , 27/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên