Báo cáo của Liên Hợp Quốc: Lý do khiến bạn không hạnh phúc – không phải tiền bạc, mà là thứ dùng mỗi ngày

Tạp chí Vice (Canada) mới đây đưa tin, ấn bản năm 2026 của Báo cáo Hạnh phúc Thế giới thường niên đã ra mắt. Đúng như lời giới thiệu, đây là một cuộc khảo sát đa chiều về hạnh phúc của nhân loại, được phân chia theo quốc gia. Mục đích của báo cáo là để xác định những yếu tố nào khiến mọi người hạnh phúc, những yếu tố nào khiến họ bất hạnh và quốc gia nào hạnh phúc hơn quốc gia khác một cách định lượng.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2026 không có quá nhiều bất ngờ. Một lần nữa, tất cả các quốc gia trong top 10 (chủ yếu là các quốc gia Bắc Âu) đều có chính phủ liên bang mạnh mẽ, cung cấp cho công dân của họ mạng lưới an sinh xã hội vững chắc, bao gồm một số hình thức của hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân. Ví dụ, top 5 lần lượt là Phần Lan, Iceland, Đan Mạch, Costa Rica và Thụy Điển.

Đây là năm thứ chín liên tiếp Phần Lan giữ vị trí số một. Trong khi đó, Costa Rica lọt vào top 5 không chỉ vì sự giàu có mà còn vì những mối liên kết xã hội sâu sắc mà người dân nước này đã tạo dựng với nhau… mặc dù chính phủ cũng cung cấp cho người dân một mạng lưới an sinh xã hội vững chắc.

Về phương diện đó, không có nhiều thay đổi. Theo Vice, nội dung đáng chú ý nhất trong báo cáo năm nay là về nhân tố thực sự đang khiến mọi người không hạnh phúc: mạng xã hội bị ảnh hưởng bởi thuật toán.

2026 là năm thứ chín liên tiếp Phần Lan giữ vị trí số một trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới thường niên. Ảnh: Getty

Tại sao bạn không hạnh phúc?

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2026 được xuất bản bởi cơ quan Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, câu chuyện thực sự ở đây nằm ở những quốc gia đang tụt hạng. Chủ yếu là các quốc gia nói tiếng Anh như Mỹ, Canada và Anh, không quốc gia nào trong số đó nằm trong top 10 năm thứ hai liên tiếp. Sự sụt giảm đặc biệt đáng chú ý ở giới trẻ tại các quốc gia này, những người có mức độ hài lòng về cuộc sống đã bị ảnh hưởng nặng nề trong thập kỷ qua.

Báo cáo chỉ ra mạng xã hội là nguyên nhân. Việc sử dụng mạng xã hội quá nhiều có mối tương quan với mức độ hạnh phúc thấp hơn, đặc biệt là ở giới trẻ tại các nước phương Tây, đặc biệt tập trung vào các cô gái.

Tuy nhiên, điều thú vị là, mô hình này không đúng trên phạm vi toàn cầu. Ở những nơi như Trung Đông hay Bắc Phi, việc sử dụng mạng xã hội không gây ra những tổn thương về mặt cảm xúc và tâm lý tương tự dẫn đến sự bất hạnh sâu sắc, và có thể đo lường được bằng số liệu thống kê.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2026 cho rằng sự khác biệt nằm ở cách thiết kế mạng xã hội phương Tây. Các nền tảng khuyến khích tương tác xã hội trực tiếp lành mạnh dường như hỗ trợ sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Nhưng các mạng xã hội phương Tây, bị chi phối bởi một kho nội dung rác được chọn lọc bằng thuật toán dường như vô tận, lại tìm cách thu hút sự tương tác từ việc kích động sự giận dữ và làm xói mòn hạnh phúc.

Báo cáo gợi ý một điểm cân bằng giữa việc bị quá tải bởi mạng xã hội và việc tránh xa nó để bảo vệ bản thân khỏi những mặt tiêu cực, nhưng thật không may, chiến lược của các công ty quản lý mạng xã hội trên khắp nước Mỹ, Anh và Canada dường như lại đối nghịch với điều đó.

Trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2026, Việt Nam xếp hạng 45 toàn cầu, vươn lên từ vị trí thứ 46 năm 2025 và thứ 54 năm 2024. Chỉ số này cho thấy sự hài lòng về cuộc sống tiếp tục tăng đều đặn tại Việt Nam.