Báo cáo lạm phát vừa công bố, các nhà đầu tư tiếp tục ‘nín thở’ chờ thông tin quan trọng không kém trong tuần này

Bắt đầu từ tuần này, các ngân hàng của Mỹ sẽ bắt đầu công bố báo cáo thu nhập. Những dữ liệu này sẽ cung cấp một cái nhìn sâu hơn về mức độ nghiêm trọng sau hỗn loạn ngành ngân hàng trong tháng 3.

Bảng cân đối kế toán sẽ là chìa khoá cho các nhà phân tích. Chúng trình bày chi tiết về dòng tiền gửi, mức cho vay và thua lỗ trái phiếu, sau khi các cơ quan quản lý giải quyết hậu quả cơn hoảng loạn.

Các ngân hàng như JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup, và PNC Financial Services đều sẽ báo cáo kết quả quý 1 vào thứ Sáu, ngày 14/4.

Các ngân hàng sẽ dự báo điều gì trong tương lai sau những bất ổn trong ngành gần đây?

Ước tính nguồn thu của các ngân hàng bị sụt giảm

Phố Wall đang chuẩn bị tinh thần cho nhiều nỗi đau trong tương lai. Trung bình nhà phân tích Betsy Graseck của ngân hàng Morgan Stanley đã hạ ước tính lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu vào năm 2023 và 2024 của các ngân hàng vốn hoá lớn lần lượt 4% và 15%. Graseck cho biết rằng lạm phát cao và thắt chặt định lượng tạo ra một môi trường khó khăn hơn cho các ngân hàng.

Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan đã hạ mục tiêu giá đối với các ngân hàng lớn và ngân hàng khu vực vào đầu tuần. Ngân hàng này lo ngại suy thoái tiềm tàng, lạm phát cao kéo dài, chi tiêu của người tiêu dùng chậm lại sẽ ảnh hưởng đến ngành.

JPMorgan dự đoán cổ phiếu ngân hàng sẽ "tiếp tục bấp bênh và chịu áp lực" do thu nhập lãi thuần giảm sau khi biên lãi ròng đạt đỉnh và tăng trưởng cho vay chậm lại trong thời gian tới.

Trong khi đó, lượng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại đã giảm 54,7 tỷ USD trong tuần kết thúc vào ngày 29/3, đánh dấu 10 tuần giảm liên tiếp. Các ngân hàng nhỏ hơn ghi nhận dòng tiền chảy vào rất nhỏ giọt. Hoạt động cho vay tại các ngân hàng nhỏ hơn cũng giảm sút.

Ngân hàng First Republic trì hoãn báo cáo thu nhập

First Republic Bank cuối tuần trước cho biết rằng họ sẽ báo cáo thu nhập vào ngày 24/4. Ngân hàng có trụ sở tại San Francisco ban đầu dự kiến công bố kết quả vào ngày 14/4, cùng với JPMorgan, Citi, Wells và PNC. Ngân hàng này cũng tạm dừng chia cổ tức hàng quý cho cổ phiếu ưu đãi vào ngày 6/4.

Cổ phiếu của ngân hàng First Republic Bank đã giảm khoảng 90% trong 3 tháng qua.

JPMorgan (JPM)

Ngày 4/4, CEO ngân hàng JPMorgan Chase - Jamie Dimon – viết trong lá thư gửi cổ đông rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng “vẫn chưa kết thúc” và sẽ có “hậu quả trong nhiều năm tới”. Ông cũng cho biết ngân hàng sẽ có những điều chỉnh hoạt động để thành công trong môi trường hiện tại và tương lai.

Các nhà phân tích kỳ vọng lợi nhuận của JPMorgan sẽ tăng 29%, lên 3,41 USD/cổ phiếu. Tăng trưởng doanh thu dự kiến đạt 17,7% lên 36,13 tỷ USD.

Doanh thu từ phí cho vay và tiền gửi dự kiến sẽ giảm 2,6% xuống còn 1,79 tỷ USD. Hệ thống nghiên cứu Factset dự báo tài sản của ngân hàng sẽ giảm 7,9% xuống còn 3,64 nghìn tỷ USD. Bình quân tiền gửi giảm 7,3% xuống còn 2,34 nghìn tỷ USD.

Sau một ngày giao dịch đầy biến động, JPMorgan kết phiên 12/4 ở mức 128,52. Cổ phiếu JPM đã giảm khoảng 4,1% trong năm nay.

Wells Fargo (WFC)

Phố Wall dự báo lợi nhuận của ngân hàng Wells Fargo tăng vọt 28% lên 1,13 USD/cổ phiếu. Song, đây sẽ là quý thứ hai liên tiếp tăng trưởng chậm. Doanh thu sẽ tăng 14,4% lên 20,11 tỷ USD, mức tăng doanh thu tốt nhất trong nhiều năm.

Các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập lãi thuần sẽ tăng vọt gần 42% lên 13,09 tỷ USD. Tổng tài sản được cho là giảm 2,6% xuống còn 1,881 nghìn tỷ USD. FactSet dự báo bình quân dư nợ cho vay sẽ tăng 6% lên 952 tỷ USD, trong khi bình quân tiền gửi sẽ giảm 5,5% xuống 1,383 nghìn tỷ USD.

Cổ phiếu WFC giảm xuống 39,2 sau phiên thứ Tư, ngày 12/4. Cổ phiếu này đã tăng 1,9% vào thứ Ba và tăng 1,95% vào thứ Hai. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Wells Fargo đã giảm 5%.

Citigroup (C)

Phố Wall dự đoán lợi nhuận của Citigroup sẽ sụt trong quý thứ 6 liên tiếp, giảm 16,8% xuống còn 1,68 USD/cổ phiếu. FactSet dự đoán doanh thu tăng 3,6% lên 20 tỷ USD. Thu nhập lãi thuần sẽ tăng 18% lên 12,86 tỷ USD. Nhưng các nhà phân tích cho rằng thu nhập không chịu lãi và nguồn lợi từ đầu tư giảm sẽ ảnh hưởng đến kết quả này.

Các nhà phân tích nhận thấy tổng tài sản của ngân hàng tăng 1,4% lên 2,43 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, bình quân tiền gửi tăng 3,5% lên 1,37 tỷ USD.

Cổ phiếu của Citigroup giảm 0,6% xuống 46,93 sau hai ngày tăng liên tiếp. Cổ phiếu Citi sụt giảm trong cuộc khủng hoảng ngân hàng tháng 3, nhưng tăng gần 3,8% từ đầu năm đến nay.

PNC Financial (PNC)

PNC Financial hoạt động tốt hơn các ngân hàng khu vực khác trong tháng 3. Các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập của ngân hàng này sẽ tăng 14% lên 3,67 USD/cổ phiếu, với mức doanh thu tăng 19,7% lên 5,62 tỷ USD.

FactSet dự báo thu nhập lãi thuần tăng 29,6% lên 3,65 tỷ USD. Phố Wall dự báo tài sản của ngân hàng này tăng 3,6% lên 558,5 tỷ USD, trong khi tiền gửi giảm 4,2% xuống 434,5 tỷ USD. Bình quân dư nợ cho vay dự kiến sẽ tăng 12,3% lên 326,4 tỷ USD.

Cổ phiếu PNC giảm 2,2% xuống 119,67 USD vào thứ Tư, gần mức đáy trong vòng 2 năm gần đây và xóa sạch mức tăng nhẹ trong tuần này. Cổ phiếu đã giảm 24% từ đầu năm đến nay khi các nhà đầu tư tháo chạy khỏi các ngân hàng tầm trung.

Trong khi đó, các ngân hàng như Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) và Charles Schwab (SCHW) sẽ báo cáo vào tuần sau.

Các ngân hàng khu vực giống PNC như Comerica (CMA), US Bancorp (USB), Regions Financial (RF), Truist Financial (TFC) và KeyCorp (KEY) cũng sẽ công bố báo cáo vào tuần sau.

Theo Investor’s Business Daily