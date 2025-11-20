Báo cáo việc làm tháng 9 bất ngờ tăng vượt kỳ vọng, Fed liệu có dừng cắt giảm lãi suất?

Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 119.000 việc làm trong tháng 9 nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 4,4%, mức cao nhất trong 4 năm. Những con số này sẽ làm khó Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc quyết định có cắt giảm lãi suất trong tháng tới hay không.

﻿Số việc làm phi nông nghiệp bị trì hoãn của tháng 9 cao hơn nhiều so với dự báo của Dow Jones là 50.000 việc làm. Kết quả này cũng trái ngược với mức giảm 4.000 việc làm trong tháng 8. Con số tháng 8 được điều chỉnh giảm so với ước tính trước đó là tăng 22.000 việc làm.

Tổng số việc làm trong tháng 7 cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 72.000, giảm 7.000 so với số liệu công bố trước đó.﻿

Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,3% trong tháng 8 lên 4,4% trong tháng 9. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2021.

Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,2% trong tháng và tăng ﻿3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo này là chỉ báo đầu tiên về sức khỏe kinh tế Mỹ do Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố sau đợt đóng cửa chính phủ kéo dài kỷ lục 44 ngày. Các cơ quan, bao gồm BLS, Cục Phân tích Kinh tế và các cơ quan khác bị cấm thu thập hoặc công bố dữ liệu trong thời gian này, khiến các số liệu chính thức bị trì hoãn.

Báo cáo việc làm tốt hơn kỳ vọng này sẽ củng cố quan điểm của các thành viên có lập trường cứng rắn trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Fed. Họ cảnh báo Fed không nên cắt giảm lãi suất quá sớm, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump không ngừng kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất.

Lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD đều giảm sau báo cáo.

Ngân hàng trung ương đã hai lần hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong năm nay. Tuy nhiên, sự chia rẽ sâu sắc đã xuất hiện giữa nhóm ủng hộ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 để hỗ trợ thị trường lao động và nhóm lo ngại về rủi ro lạm phát.

Quá trình ra quyết định của Fed gặp trở ngại do đợt đóng cửa chính phủ. Diễn biến này khiến nhiều báo cáo kinh tế định kỳ không thể công bố.

Cục Thống kê Lao động cho biết vào ngày 19/11 rằng cơ quan này sẽ không công bố báo cáo việc làm tháng 10 vì chưa thể thu thập dữ liệu. Một phần số liệu tháng 10 sẽ được đưa vào báo cáo tháng 11.

Theo FT, CNBC﻿