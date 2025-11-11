Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão Fung Wong mạnh cấp 12, giật cấp 15 đổi hướng, đổ bộ vào khu vực nào?

11-11-2025 - 07:54 AM | Xã hội

Bão Fung Wong giảm cường độ xuống cấp 12, giật cấp 15, dự báo đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão số 14 Fung Wong khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Bão Fung Wong mạnh cấp 12, giật cấp 15 đổi hướng, đổ bộ vào khu vực nào?- Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão Fung Wong lúc 4 giờ ngày 11-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Trong 24 giờ tới, tức đến 4 giờ ngày 12-11, vị trí tâm bão số 14 Fung Wong ở khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15.

Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ. Vùng nguy hiểm là khu vực phía Bắc 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông 116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão ở khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của bão Fung Wong, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao 4 -7 m, khu vực gần tâm bão có sóng cao 7 – 9 m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Theo Thùy Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Nguyễn Đức Trung sẽ được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Trung sẽ được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nổi bật

Ai thấy Đỗ Xa Mí sinh năm 1964 liên hệ ngay với Cơ quan điều tra

Ai thấy Đỗ Xa Mí sinh năm 1964 liên hệ ngay với Cơ quan điều tra Nổi bật

Tài xế dừng đèn đỏ, tay sử dụng điện thoại di động có bị xử phạt?

Tài xế dừng đèn đỏ, tay sử dụng điện thoại di động có bị xử phạt?

07:38 , 11/11/2025
Dự báo thời tiết ngày 11/11: Hà Nội mưa rải rác, cao nhất 26°C

Dự báo thời tiết ngày 11/11: Hà Nội mưa rải rác, cao nhất 26°C

07:15 , 11/11/2025
Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

06:34 , 11/11/2025
Quốc hội phê chuẩn một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Quốc hội phê chuẩn một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

22:10 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên