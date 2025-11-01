Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam và chiến lược phát triển con người bền vững

Chiến lược phát triển con người bền vững

Phát triển con người bền vững là chiến lược được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Thực tế cho thấy, những doanh nghiệp coi trọng sự phát triển bền vững của nguồn nhân lực và sự hài lòng của nhân viên sẽ tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực: khi được tin tưởng, trao quyền và hỗ trợ, nhân viên sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo, chủ động làm việc để phát triển bản thân và gia tăng năng suất lao động. Điều này đồng nghĩa với sự thành công của tổ chức được thúc đẩy, từ đó kiến tạo nên một chu kỳ bền vững về tăng trưởng và hạnh phúc.

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam ("Shinhan Life Việt Nam"), là một trong những nhà lãnh đạo đặc biệt coi trọng chiến lược này. Ông nhiều lần khẳng định, tại Shinhan Life Việt Nam, sự phát triển của doanh nghiệp luôn song hành với sự trưởng thành của từng nhân viên. Với một doanh nghiệp bảo hiểm mới trên thị trường như Shinhan Life Việt Nam, chiến lược nhân lực càng có ý nghĩa đặc biệt. "Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp phải bắt nguồn từ sự trưởng thành và niềm tự hào của mỗi nhân viên," ông Bae Seung Jun nhấn mạnh.

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, chiến lược con người bền vững đã được nhà bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc chú trọng triển khai. Tại Shinhan Life Việt Nam, tinh thần tự chủ trong công việc, tự lãnh đạo bản thân và hợp tác gắn kết giữa đồng nghiệp đã trở thành nét văn hóa đặc trưng, tạo nên sức mạnh nội lực cho doanh nghiệp. Mỗi nhân viên đều được trao quyền làm chủ công việc chuyên môn, đồng thời được tạo cơ hội để phát huy tối đa năng lực, khẳng định giá trị của mình và thăng tiến trong sự nghiệp.

Song song với các chính sách phúc lợi hấp dẫn, môi trường làm việc thân thiện, cởi mở và hỗ trợ toàn diện cũng là yếu tố giúp Shinhan Life Việt Nam tạo được sự hài lòng và gắn bó của đội ngũ nhân viên. Các chương trình đào tạo nội bộ, hoạt động kết nối được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng cường sự thấu hiểu và gắn kết trong toàn bộ tập thể.

Chiến lược nhân sự này còn được các tổ chức quốc tế uy tín về nhân sự đánh giá cao, khi trong 2 năm liên tiếp 2024 và 2025, Shinhan Life Việt Nam đều được tạp chí HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và "Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất". Đây là những giải thưởng tôn vinh các tổ chức có chiến lược nhân sự xuất sắc, mức độ gắn kết cao và môi trường làm việc lý tưởng.

Tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Liên tiếp hai năm đại diện cho doanh nghiệp nhận giải thưởng uy tín này, ông Bae Seung Jun khẳng định đây là thành quả của cả đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính. Ông chia sẻ: "Tôi mong muốn xây dựng Shinhan Life Việt Nam trở thành nơi mà mỗi người đều cảm thấy tự hào và hứng khởi làm việc mỗi ngày. Tôi luôn khuyến khích nhân viên nuôi dưỡng khát vọng, bởi sự phát triển của mỗi cá nhân sẽ thúc đẩy công ty phát triển."

Nhìn lại hành trình hơn 4 năm hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, chiến lược con người bền vững, đặt nhân viên làm trung tâm đã chứng minh hiệu quả rõ rệt. Công ty không chỉ phát huy được sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của đội ngũ, tạo điều kiện cho nhiều nhân viên thăng tiến, được hưởng chế độ đãi ngộ và thu nhập tốt hơn, mà còn đưa Shinhan Life Việt Nam khẳng định được dấu ấn khác biệt trên thị trường bảo hiểm nhân thọ.

Nhờ phát huy sức mạnh của đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính, Shinhan Life Việt Nam đã hoàn thiện quy trình quản lý vận hành hiệu quả, xây dựng hệ thống kênh phân phối toàn diện và phát triển danh mục sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đa dạng, cạnh tranh, được hàng nghìn khách hàng tin chọn. Mới đây, Shinhan Life Việt Nam cũng được vinh danh với giải thưởng "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất" tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025, tiếp tục là minh chứng cho nỗ lực không ngừng đổi mới của cả tập thể nhằm mang đến các giá trị tốt hơn cho khách hàng.

Kế thừa những nền tảng vững chắc đó, Shinhan Life Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng toàn diện trong năm nay. Lấy chiến lược phát triển con người bền vững làm kim chỉ nam, nhà bảo hiểm Hàn Quốc tiếp tục xây dựng môi trường làm việc tích cực, nuôi dưỡng khát vọng và phát huy nội lực tập thể, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng bền vững trong dài hạn.