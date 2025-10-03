Bão Matmo tăng cấp rất nhanh, cường độ mạnh khi vào vịnh Bắc Bộ

Vào 7h sáng nay (3/10), tâm bão trên vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 13. Như vậy, bão đã tăng 2 cấp trong một ngày. Dự báo chỉ trong chiều nay bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 năm nay.

Đến 7h sáng mai (4/10), tâm bão trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 750km về phía đông nam với cường độ cấp 10-11, giật cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão sẽ di chuyển nhanh và ổn định theo hướng tây tây bắc, đi qua bán đảo Lôi Châu ngày 5/10, sau đó đi men theo khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ, đổ bộ khu vực Đông Bắc Bộ nước ta, gần biên giới Việt – Trung rồi đi sâu vào đất liền vùng núi phía Bắc nước ta.

Bão đạt cường độ mạnh nhất khoảng cấp 12, giật cấp 15 khi áp sát bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Vào vịnh Bắc Bộ, bão còn khoảng cấp 11-12, giật cấp 13,14. Đây vẫn là cường độ của một cơn bão mạnh. Thời điểm đổ bộ, bão còn khoảng cấp 10, giật cấp 13 (bão mạnh).

Dự báo mới nhất về đường đi của bão Matmo.

Cụ thể, trong ngày và đêm 4/10, bão Matmo tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7h sáng 5/10, tâm bão trên vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 200km về phía đông nam với cường độ của một cơn bão rất mạnh, sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo trong ngày 5/10 bão sẽ đi qua khu vực phía nam bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, vào vịnh Bắc Bộ nước ta. Thời điểm hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, bão có thể mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14.

Rạng sáng ngày 6/10, bão đổ bộ khu vực Đông Bắc Bộ, gần biên giới hai nước Việt – Trung. Đến 7h sáng 6/10, tâm bão trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Sau đó bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi sâu vào đất liền miền núi phía Bắc nước ta và suy yếu dần. Cơ quan khí tượng lưu ý, diễn biến bão còn phức tạp, khó lường, cường độ đổ bộ phụ thuộc rất nhiều vào hướng di chuyển của bão nên cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Do ảnh hưởng của bão Matmo, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.

Từ ngày 4-5/10, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Biển Đông đang trải qua một năm bão nhiều hiếm thấy. Tính đến nay đã có 10 cơn bão hoạt động và sắp có bão thứ 11. Trong đó hai cơn bão rất mạnh đã đổ bộ đất liền nước ta chỉ trong vòng một tháng (bão Kaijiki và bão Bualoi) gây thiệt hại nặng nề. Riêng cơn bão Bualoi đổ bộ nước ta ngày 28/9 khiến 49 người chết, 16 người mất tích và 153 người bị thương (tính đến 18h tối 2/10), thiệt hại về vật chất ước tính trên 12.000 tỷ đồng.