Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bao nhiêu tàu đang chờ được phép đi qua eo biển Hormuz an toàn?

Theo Hoàng Vân | 11-04-2026 - 12:43 PM | Tài chính quốc tế

Fox News ngày 10/4 đưa tin, một số lượng “rất lớn” tàu thuyền đang chờ được phép đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Gần 3.200 tàu đang chờ được phép đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Theo Fox News, gần 3.200 tàu, gồm 800 tàu chở dầu và tàu chở hàng, đang bị ùn tắc gần eo biển Hormuz chờ được đi qua an toàn.

Gần 20.000 thủy thủ trong khu vực Vịnh Ba Tư hiện đang chờ được làm rõ về việc di chuyển an toàn qua eo biển này.

Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn song phương kéo dài hai tuần với Iran.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, hai bên đã giải quyết gần như tất cả các vấn đề gây tranh cãi, và Mỹ coi đề xuất 10 điểm của Iran là cơ sở làm việc cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Ông Trump khẳng định, quyết định này được đưa ra dựa trên thiện chí của Iran trong việc mở cửa eo biển Hormuz.

Đổi lại, Iran đồng ý ngừng "các cuộc tấn công tự vệ", với điều kiện không có cuộc tấn công nào được tiến hành chống lại Iran.

Thủ tướng Pakistan, Shehbaz Sharif, người đang làm trung gian hòa giải giữa các bên, đã mời họ đàm phán vào ngày 10/4.

Theo đài truyền hình công cộng Iran, các cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra trực tiếp.

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad của Pakistan dự kiến kéo dài vài ngày.

Theo TASS

Giáo dục và thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên