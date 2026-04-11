Cận cảnh chiến dịch cứu hộ Artemis II sau khi tiếp nước

Ngay sau mô-đun phi hành đoàn Artemis II khi hạ cánh, các đội cứu hộ của NASA và Hải quân Mỹ tiếp cận tàu bằng xuồng cao su, đồng thời thiết lập một bè nổi gắn với khoang phi hành đoàn để hỗ trợ việc đưa các phi hành gia ra ngoài.

Xuống cứu hộ tiếp cận và đánh giá tình hình xung quanh mô-đun phi hành đoàn Artemis II. (Ảnh chụp màn hình)

Trước khi mở cửa khoang, các thợ lặn kiểm tra môi trường xung quanh nhằm đảm bảo không có chất độc hại như nhiên liệu hay amoniac rò rỉ. Đây là bước quan trọng, bởi tàu vừa trải qua quá trình tái nhập khí quyển với nhiệt độ và áp suất rất lớn.

Bên trong khoang, các phi hành gia sẽ tắt hệ thống và chuẩn bị mở cửa. Sau khi cửa khoang mở, các nhân viên y tế sẽ lần lượt vào kiểm tra tình trạng từng phi hành gia.

Theo kế hoạch, Christina Koch sẽ rời tàu đầu tiên, tiếp đến là Victor Glover, Jeremy Hansen và cuối cùng là chỉ huy Reid Wiseman. Tuy nhiên, thứ tự có thể thay đổi nếu có người cần hỗ trợ khẩn cấp.

Các phi hành gia sau đó được đưa ra bè nổi gắn với tàu, rồi được trực thăng Hải quân Mỹ chuyển tới tàu cứu hộ USS John P. Murtha.

Toàn bộ quá trình này có thể kéo dài từ 30 đến 45 phút trong điều kiện biển thuận lợi và khoảng hai giờ để hoàn tất việc đưa phi hành đoàn tới khu vực y tế.

Trong khi đó, mô-đun tàu Orion cũng được thu hồi. Các thợ lặn gắn dây kéo để đưa khoang phi hành đoàn vào giá đỡ chuyên dụng trong khoang chứa của tàu cứu hộ. Sau khi cố định, nước trong khoang sẽ được rút ra để đảm bảo ổn định.

Sau khi hoàn tất, Orion được đưa về căn cứ hải quân San Diego, trước khi chuyển tới Trung tâm Vũ trụ Kennedy để kiểm tra kỹ thuật, thu thập dữ liệu và phục vụ các đánh giá sau chuyến bay.

Quy trình cứu hộ này cho thấy mức độ phức tạp và yêu cầu an toàn nghiêm ngặt của các sứ mệnh không gian, nơi mọi bước đều phải được thực hiện chính xác để đảm bảo phi hành đoàn trở về an toàn.

Hành trình trở về của Artemis II được xem là giai đoạn thử thách nhất của toàn bộ sứ mệnh. Sau khi tách mô-đun dịch vụ lúc 6h33 ngày 11/4 (giờ Việt Nam), tàu Orion bắt đầu chuẩn bị cho quá trình tái nhập khí quyển.

Đến 6h53 cùng ngày, tàu đi vào khí quyển Trái Đất ở vận tốc gần 39.000 km/h, tạo ra nhiệt độ lên tới khoảng 2.270 độ C và khiến liên lạc với Trung tâm Điều khiển bị gián đoạn trong vài phút do lớp plasma bao quanh.

Đến khoảng 7h07, mô-đun phi hành đoàn của tàu Orion tiếp nước an toàn trên Thái Bình Dương, khép lại hành trình kéo dài gần 10 ngày.

Trước đó, trong ngày 7/4, phi hành đoàn đã hoàn tất chuyến bay vòng qua phía xa Mặt Trăng và lập kỷ lục bay xa Trái Đất nhất trong lịch sử, với khoảng cách tối đa hơn 406.000 km.

Việc hạ cánh an toàn không chỉ đánh dấu thành công của Artemis II, mà còn mở đường cho các sứ mệnh tiếp theo trong chương trình Artemis, hướng tới mục tiêu đưa con người trở lại Mặt Trăng trong những năm tới.