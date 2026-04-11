Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sập sàn phòng ăn tại một khách sạn nổi tiếng, 150 người được sơ tán

Theo Chi Chi | 11-04-2026 - 11:06 AM | Tài chính quốc tế

Nhiều du khách đang dùng bữa khi vụ tai nạn đột ngột xảy ra.

Tình trạng hỗn loạn bắt đầu vào khoảng 9 giờ 30 tối giờ địa phương, khi du khách đang dùng bữa tại khách sạn Rey Don Jaime ở Santa Ponça, gần Palma, Anh.

Theo các nguồn tin địa phương, hai người đã bị thương khi sàn nhà sập. 150 người đã được sơ tán khỏi khách sạn.

Hình ảnh tại hiện trường

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các nhân viên y tế đã đưa người bị thương đến bệnh viện để điều trị thêm.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng các tấm sàn của phòng ăn rộng 30m2 đã bị sụt lún do lâu năm. Một cuộc điều tra toàn diện đã được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ sập nhưng cảnh sát cho rằng sàn nhà không được gia cố bằng lưới thép. Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy sàn nhà sụt lún sâu, bàn ăn bị xê dịch.

Một cuộc điều tra toàn diện vụ tai nạn đã được tiến hành.

Đây là một khách sạn nổi tiếng tại Anh

Sự việc này xảy ra sau khi mái nhà của một khách sạn ở Benidorm gần đó bị sập chỉ vài ngày trước vào Chủ nhật Phục sinh, khiến du khách cho rằng có một quả bom phát nổ. Tiếng trần nhà sập xuống trong nhà hàng của khách sạn Poseidon Palace lớn đến nỗi ngay cả những người đang ở trong bể bơi cũng nghe thấy.

7 du khách, trong đó có một cậu bé, đã bị thương trong vụ việc ở Benidorm, nhưng số người thương vong có thể còn cao hơn đáng kể vì chỉ một ngày trước đó, nhà hàng đã có khoảng 400 người.

Nguồn: The Sun

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Sập sàn phòng ăn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên