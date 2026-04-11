Phái đoàn Iran đến Pakistan, chuẩn bị đàm phán với Mỹ

Theo Quỳnh Như | 11-04-2026 - 10:20 AM | Tài chính quốc tế

Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã đến Islamabad, Pakistan, để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Mỹ, Fars đưa tin.

Theo hãng tin Fars , Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cùng Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati, cũng như một số thành viên quốc hội đã có mặt tại Islamabad, Pakistan.


Hãng tin Fars cho biết các cuộc đàm phán sẽ chỉ được tiến hành nếu phía đối phương chấp nhận các điều kiện tiên quyết do Tehran đưa ra. Iran cũng tái khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, song cảnh báo xung đột có thể tái diễn nếu các điều kiện không được đáp ứng.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Pakistan, phái đoàn Iran đã được một số quan chức Pakistan tiếp đón tại Islamabad, trong đó có Ngoại trưởng Ishaq Dar.

Bộ này bày tỏ "hy vọng các bên sẽ tham gia đối thoại một cách mang tính xây dựng" và ủng hộ việc đạt được "giải pháp lâu dài và bền vững cho cuộc xung đột".

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng đã lên đường tới Pakistan. Phát biểu trước khi khởi hành, ông cho biết Mỹ sẵn sàng đối thoại nếu Iran thể hiện thiện chí, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn nếu bị 'lừa dối'.

"Chúng tôi mong chờ cuộc đàm phán. Tôi nghĩ nó sẽ tích cực... Như tổng thống Mỹ đã nói, nếu Iran sẵn sàng đàm phán thiện chí, chúng tôi chắc chắn sẵn sàng dang tay đón nhận. Nếu họ cố gắng lừa chúng tôi, thì họ sẽ thấy rằng đội ngũ đàm phán không dễ dàng chấp nhận điều đó", ông Vance nói với các phóng viên trên đường băng trước khi khởi hành.

Theo ông Vance, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra các chỉ đạo rõ ràng cho nhóm đàm phán, trong đó có đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, song không nêu chi tiết.

"Chúng tôi sẽ cố gắng tiến hành một cuộc đàm phán tích cực. Tổng thống đã đưa ra một số chỉ thị khá rõ ràng, và chúng ta sẽ cùng chờ xem", ông nhấn mạnh.

"Thời điểm quyết định thành bại"

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian giữa Iran và Mỹ sắp diễn ra tại Islamabad, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã có bài phát biểu trên truyền hình trước toàn quốc vào thứ Sáu (10/4). Ông kêu gọi người dân cầu nguyện cho thành công của tiến trình đàm phán, đồng thời khẳng định Pakistan sẽ nỗ lực tối đa để thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng khu vực.

"Đây là thời khắc quyết định... Tôi kêu gọi các bạn hãy cầu nguyện cho cuộc đàm phán này thành công, rất nhiều sinh mạng được cứu sống và thế giới sẽ được chứng kiến hòa bình", ông nói.

Các cuộc đàm phán tại Islamabad được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hạ nhiệt xung đột, trong bối cảnh tình hình Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro leo thang.

"Cơn sốt" bùng nổ năng lượng mặt trời của Pakistan có thể biến thành thảm họa nước

'Quýt làm, cam chịu': Iran lập trạm thu phí ở Hormuz, Mỹ 'bình chân như vại' nhưng đồng minh vùng Vịnh của Nhà Trắng lại gánh chịu thiệt hại tới 14 tỷ USD

'Quýt làm, cam chịu': Iran lập trạm thu phí ở Hormuz, Mỹ 'bình chân như vại' nhưng đồng minh vùng Vịnh của Nhà Trắng lại gánh chịu thiệt hại tới 14 tỷ USD Nổi bật

Siêu tàu treo cờ Nga, có khả năng chở hơn 2 triệu thùng dầu, bất ngờ được đi qua eo biển Hormuz: Iran có ý định gì?

Siêu tàu treo cờ Nga, có khả năng chở hơn 2 triệu thùng dầu, bất ngờ được đi qua eo biển Hormuz: Iran có ý định gì? Nổi bật

Nội chiến thượng tầng Alibaba trước sức ép TikTok: Tập đoàn Trung Quốc loại bỏ 1 triết lý để đổi lấy hàng tỷ USD lợi nhuận AI

Nội chiến thượng tầng Alibaba trước sức ép TikTok: Tập đoàn Trung Quốc loại bỏ 1 triết lý để đổi lấy hàng tỷ USD lợi nhuận AI

10:00 , 11/04/2026
'Hành khách' đặc biệt trên chuyến bay đưa các quan chức Iran đi đàm phán với Mỹ

'Hành khách' đặc biệt trên chuyến bay đưa các quan chức Iran đi đàm phán với Mỹ

09:25 , 11/04/2026
Nga lần đầu tiên ra mắt "cục pin di động" khiến thế giới bất ngờ: Họ đã tới mức này rồi sao?

Nga lần đầu tiên ra mắt "cục pin di động" khiến thế giới bất ngờ: Họ đã tới mức này rồi sao?

09:00 , 11/04/2026
Nghĩa địa tỷ USD của OpenAI: Khi những siêu dự án được ca tụng là ‘tương lai của nhân loại’ chỉ là canh bạc thất bại

Nghĩa địa tỷ USD của OpenAI: Khi những siêu dự án được ca tụng là ‘tương lai của nhân loại’ chỉ là canh bạc thất bại

08:39 , 11/04/2026

