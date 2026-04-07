Trần nhà ga T3 sân bay ở Jakarta đổ sập giữa trời mưa, nước xối như thác đổ khiến hành khách hoảng loạn

Sau nhiều ngày mưa lớn, Một phần trần tại Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta đã bị sập vào chiều 6/4 khiến nước đổ ào xuống khu vực phòng chờ khởi hành và gây hoảng loạn cho nhiều hành khách.

Theo hãng tin Antara, sự việc xảy ra vào khoảng 13h40 tại Nhà ga số 3 của sân bay lớn nhất Indonesia. Một hành khách có mặt tại hiện trường cho biết trước đó, nhiều chuyến bay dự kiến hạ cánh trong ngày đã phải chuyển hướng do mưa lớn kèm thay đổi hướng gió.

Hiện trường sự việc

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nước bắt đầu rò rỉ qua trần nhà trước khi nhiều tấm trần bất ngờ bung ra, xối nước xuống khu vực phòng chờ nơi hành khách đang ngồi đợi. Nhiều người nhanh chóng thu dọn hành lý và di chuyển khỏi khu vực để tránh nguy hiểm.

Ông Yudistiawan, Phó trợ lý phụ trách truyền thông và pháp lý của PT Angkasa Pura Indonesia, cho biết tình trạng gián đoạn chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Nhân viên sân bay đã nhanh chóng dọn dẹp và phong tỏa khu vực bị ảnh hưởng để đảm bảo hoạt động bay không bị gián đoạn.

Đại diện sân bay khẳng định không có thương vong trong vụ việc. Các khu vực kỹ thuật như đường băng, đường lăn và bãi đỗ máy bay vẫn hoạt động bình thường, không bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập nước.

“Hiện trường đã được làm sạch và mọi thứ đã trở lại bình thường. Hoạt động tại sân bay vẫn diễn ra suôn sẻ,” ông Yudistiawan cho biết.

Nguồn: The Straitstimes