Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky trong một cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Theo các báo cáo truyền thông, lập trường của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày càng khác biệt. Đặc biệt, Mỹ công khai cảnh báo EU về việc ủng hộ vô điều kiện Ukraine sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp nào. Cùng đọc bài viết của RIA về vấn đề này.

Mối đe dọa tiềm ẩn

Tờ báo hàng đầu của Mỹ Wall Street Journal (WSJ) gần đây đã đăng tải một bài báo gây tranh cãi. Bài báo đề cập đến các đối tác của Mỹ, những người đang phớt lờ các nỗ lực ngoại giao của Mỹ và tiếp tục trang bị vũ khí cho chính quyền Ukraine.

Nguồn quỹ của EU đang cạn kiệt và việc điều phối các đợt giải ngân và chuyển tiền mới ngày càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, viện nghiên cứu Chatham House của Anh hồi tháng 2/2026 cho biết, châu Âu đã thành công trong việc thay thế Mỹ trở thành nguồn ủng hộ chính cho Ukraine.

Tờ WSJ cảnh báo rằng canh bạc như vậy có thể không mang lại kết quả tốt. Bằng cách muốn biến Ukraine thành vùng đệm chống lại Nga, EU đang làm ngơ trước bản chất phi dân chủ rõ ràng của Ukraine.

Và một khi cuộc xung đột kết thúc, EU có nguy cơ phải đối mặt với một vấn đề ở biên giới: Một quốc gia "được trang bị vũ khí mạnh, bị tổn thương sâu sắc và bất ổn về chính trị".

Đương nhiên, một quốc gia như vậy sẽ không thể là thành trì của các giá trị toàn châu Âu. Ukraine hiện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề chính trị - xã hội cấp bách mà nước này phớt lờ do cuộc chiến đang diễn ra.

Từ chối lắng nghe

Đánh giá của tờ WSJ không hẳn là gây sốc. Ví dụ, châu Âu thỉnh thoảng vẫn cho thấy những dấu hiệu cải thiện. Chẳng hạn vào tháng 3/2026, Ủy ban châu Âu tuyên bố Ukraine chắc chắn sẽ không gia nhập EU vào đầu năm tới.

Người ta cũng có thể nhớ lại những lời cảnh báo thường xuyên từ Thủ tướng Hungary Viktor Orban và người đồng cấp Slovakia - ông Robert Fico về những nguy hiểm của việc ủng hộ chính quyền Ukraine.

Nhưng đây chỉ là những trường hợp cá biệt. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen liên tục khẳng định tương lai không thể tránh khỏi của Ukraine trong liên minh và vui vẻ báo cáo về việc đáp ứng các yêu cầu gia nhập khác nhau.

Tuy nhiên, theo Brussels, ngay cả các thành viên hiện tại của liên minh như Ba Lan và Hungary, đôi khi cũng không đáp ứng được các tiêu chí nghiêm ngặt này. Do đó, không có gì chắc chắn rằng lời cảnh báo của Mỹ về Ukraine sẽ được EU lắng nghe.

Nhưng việc các nhà phân tích Mỹ không còn chỉ đơn thuần thảo luận về sự khác biệt trong quan điểm giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu, mà còn nhấn mạnh đến bản chất chắc chắn thất bại của việc ủng hộ Ukraine là điều đáng chú ý.

Một mặt, điều này có thể cho thấy Mỹ đã thực sự bắt đầu nhận ra điều hiển nhiên. Mặt khác, có khả năng một số nước EU cuối cùng sẽ lắng nghe những lập luận này.

Một tai họa

Alexander Shatilov, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, nói: "Quả thực, Mỹ đang có cái nhìn thực dụng hơn nhiều về tình hình Ukraine so với các nước châu Âu.

Dĩ nhiên, sự chia rẽ này càng trở nên rõ rệt hơn dưới thời Tổng thống Donald Trump. Điều đó không có nghĩa là Mỹ không ủng hộ Ukraine: Viện trợ vẫn đang được cung cấp và khá nhiều. Vấn đề khác là, không giống như châu Âu, Mỹ nhìn thấy tất cả những khuyết điểm của Ukraine hiện đại.

Nghĩa là, họ hiểu đó là một quốc gia bán độc lập, có khả năng tạo ra nhiều vấn đề cho các quốc gia hiện đang hỗ trợ Ukraine. Do đó, Mỹ đang kêu gọi mọi người đừng quá lạc quan về triển vọng của Ukraine.

Chưa kể đến việc nó đầy rẫy tham nhũng và coi thường mọi chuẩn mực và thỏa thuận pháp lý. Nói chung, nó là một loại "lỗ đen" trong lòng châu Âu".

Hơn nữa, nhà khoa học chính trị nhắc nhở rằng Mỹ luôn cố gắng đánh giá tình hình một cách lý trí, cũng bởi vì trong thực tế hậu xung đột, họ chắc chắn sẽ phải đối phó với Nga.

"Việc châu Âu xây dựng hợp tác chủ yếu với Nga sẽ hợp lý hơn nhiều so với Ukraine. Như người ta vẫn nói, mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu cả. Nhìn chung, Mỹ đang cố gắng thúc giục các đồng minh của mình thực tế hơn đối với Ukraine.

Đặc biệt là khi Ukraine ngày càng lên tiếng mạnh mẽ, cố gắng can thiệp vào các cuộc xung đột khác và cung cấp dịch vụ máy bay không người lái ở nhiều khu vực... Vì vậy, đây là một điểm khá nhạy cảm", học giả Shatilov kết luận.

Chỉ là một trò chơi

Nhà khoa học chính trị tại Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai - Timofey Bordachev, tin động cơ của Mỹ trong việc can thiệp vào Ukraine có phần khác biệt.

"Đối với Mỹ, tình hình này giống như một trò chơi. Đối với họ, cuộc xung đột ở Ukraine không phải là vấn đề sống còn hay an ninh của chính họ.

Vì vậy, họ có thể "chơi", hôm nay nói một đằng ngày mai lại nói một nẻo. Lúc thì họ ủng hộ chính quyền Ukraine, lúc khác lại tuyên bố không còn ủng hộ nữa và cứ thế tiếp diễn.

Tuy nhiên, châu Âu do ở gần khu vực xung đột nên đang cố gắng thiết lập một hướng hành động dài hạn. Đây là một trong những lý do khiến EU và Mỹ khó đạt được thỏa thuận vào lúc này", chuyên gia kết luận.