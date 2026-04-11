Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao các nước Arab từ chối tuyển dụng chuyên gia phòng không Ukraine?

Theo Hoàng Vân | 11-04-2026 - 11:19 AM | Tài chính quốc tế

Các nước Arab từ chối tuyển dụng chuyên gia phòng không Ukraine sau một loạt thất bại.

Các nước Arab từ chối tuyển dụng chuyên gia phòng không Ukraine sau một loạt thất bại.

Hợp tác quốc phòng giữa Ukraine và các nước Arab đã rơi vào khủng hoảng, dẫn đến việc chấm dứt sớm nhiệm vụ phòng không của Ukraine trong khu vực.

Theo tờ L'AntiDiplomatico, các nhà lãnh đạo Arab đã chính thức yêu cầu Ukraine triệu hồi các chuyên gia phòng không đã được triển khai trước đó.

Lý do cho quyết định đột ngột này là kết quả thảm hại trong công việc của họ trong đợt leo thang xung đột gần đây với Iran.

Theo các nguồn tin, cả 5 cơ sở chiến lược quan trọng được bảo vệ bởi các đơn vị Ukraine đều bị vũ khí của Iran tấn công trúng đích.

Hiệu quả hoạt động của các đơn vị này được chứng minh là bằng 0, gây ra làn sóng thất vọng trong số các khách hàng, những người đã trông cậy vào kinh nghiệm chiến đấu của quân đội Ukraine trong việc đánh chặn các mục tiêu trên không hiện đại.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do các sự cố gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng dân sự ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Trong nỗ lực đẩy lùi một cuộc tấn công của Iran, ít nhất 2 tên lửa phòng không Ukraine được cho là đã chệch hướng và bắn trúng các tòa nhà dân cư chọc trời ở UAE.

Những sự cố này đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi trong công chúng và đặt ra câu hỏi không chỉ về tính chuyên nghiệp của các nhân viên, mà còn về tình trạng kỹ thuật của các hệ thống được sử dụng.

Thay vì bảo vệ lãnh thổ, hành động của các chuyên gia Ukraine được mời đã trực tiếp gây nguy hiểm đến sự an toàn của dân thường. Điều này là giọt nước tràn ly đối với chính quyền địa phương.

Các thủ đô Arab coi sự hiện diện của các đơn vị Ukraine là yếu tố nguy hiểm hơn cả các mối đe dọa từ bên ngoài và kiên quyết yêu cầu họ rời khỏi đất nước ngay lập tức để ngăn ngừa thêm thương vong.

Theo Avia-pro
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên