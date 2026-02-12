Báo Qatar và Tây Ban Nha kinh ngạc trước công trình lớn nhất hành tinh của Việt Nam

Mới đây nhất, hai tờ báo quốc tế uy tín đã đồng loạt đưa tin về một công trình Việt đang thu hút sự chú ý toàn cầu: Sân vận động Trống Đồng Stadium (Tên cũ: Lạc Việt Stadium) – quy mô dự kiến lớn nhất thế giới, do Tập đoàn Vingroup của tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng phát triển.

Nhật báo thể thao AS (của Tây Ban Nha) ngày 8/2/2026 đăng bài viết tựa Việt: "Những hình ảnh đáng kinh ngạc: Việt Nam sẽ xây dựng sân vận động lớn nhất hành tinh", mô tả những hình ảnh kết xuất đồ họa khiến người xem kinh ngạc trước quy mô và thiết kế độc đáo của sân vận động mới tại Việt Nam.

Vài ngày sau, vào 11/2, kênh thể thao đa quốc gia beIN Sports (trụ sở tại Doha, Qatar) tiếp tục cập nhật với bài viết tập trung vào chi phí và vị thế "SVĐ lớn nhất hành tinh" của Trống Đồng Stadium - một công trình có sức chứa 135.000 khán giả, đủ sức gây ấn tượng mạnh như những sân vận động mang tính biểu tượng nhất thế giới như sân Wembley Stadium hay Old Trafford của Anh.

beIN Sports cho biết Trống Đồng Stadium, khởi công xây dựng vào tháng 12/2025 - dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028, sẽ là trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic - một dự án ước tính sẽ có tổng chi phí khoảng 925.000 tỷ đồng.

Trống Đồng Stadium có khả năng tổ chức các cuộc thi và các sự kiện văn hóa quy mô quốc tế.

Trống Đồng Stadium - Công trình xanh, thông minh, lấy cảm hứng từ di sản dân tộc

Điều khiến Trống Đồng Stadium khác biệt không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở cách nó hòa quyện giữa truyền thống và tương lai.

Thiết kế mặt ngoài lấy cảm hứng trực tiếp từ Chim Lạc - trống đồng Đông Sơn – biểu tượng văn hóa hàng nghìn năm của người Việt. Họa tiết chim Lạc uyển chuyển được lồng ghép tinh tế vào kiến trúc, tạo nên một "chiếc trống đồng khổng lồ" hiện đại.

Hình ảnh Trống đồng Đông Sơn. Nguồn: Lichsunuocvietnam

Hoa văn Chim Lạc trên Trống đồng Đông Sơn.

Công nghệ xanh được tích hợp xuyên suốt. Mái vòm di động lớn nhất thế giới không chỉ bảo vệ khán giả khỏi thời tiết mà còn được phủ lớp pin năng lượng mặt trời, góp phần cung cấp điện cho vận hành nội bộ. Hệ thống tái chế nước mưa và nước thải tiên tiến dự kiến giảm tiêu thụ nước sạch lên đến 70%. Thông gió tự nhiên kết hợp vật liệu thân thiện môi trường giúp giảm đáng kể nhu cầu điều hòa, biến sân vận động thành một công trình "xanh" thực thụ giữa lòng thủ đô.

Về vận hành, đây là sân vận động thông minh bậc nhất khu vực. AI điều khiển hệ thống sân cỏ di động – chỉ cần 6-10 giờ để thay thế thảm cỏ khi chuyển từ bóng đá sang sự kiện khác. Hệ thống ghế ngồi thông minh kết nối 5G cho phép khán giả nhận thông tin thời gian thực, đặt đồ ăn, theo dõi trận đấu qua ứng dụng. An ninh được giám sát toàn diện bằng IoT và camera AI, đảm bảo an toàn cho hơn trăm nghìn người trong mọi tình huống.

Trải nghiệm khán giả được đặt lên hàng đầu. Hệ thống ánh sáng LED hiện đại, âm thanh phân bố đều, dịch vụ ăn uống – di chuyển theo chuẩn các sân hàng đầu châu Âu và châu Á (từ Wembley đến Singapore National Stadium). Dù ngồi ở bất kỳ vị trí nào, người hâm mộ cũng cảm nhận được sự gần gũi với sân cỏ, đồng thời tận hưởng tiện ích như một trung tâm giải trí đa năng.

Biểu tượng của kỷ nguyên mới

Khi hoàn thành, Trống Đồng Stadium sẽ không chỉ là nơi tổ chức các trận đấu lớn mà còn là minh chứng sống động cho hành trình vươn mình của Việt Nam.

Quy mô khổng lồ, công nghệ tiên tiến, nhưng vẫn giữ hồn cốt dân tộc qua hình ảnh trống đồng và chim Lạc – đó chính là thông điệp rõ ràng nhất.

Thế giới sẽ nhớ đến Việt Nam không chỉ qua những con số kỷ lục, mà qua một công trình vừa hiện đại, vừa đậm dấu ấn truyền thống.

Trống Đồng Stadium không chỉ là sân vận động lớn nhất hành tinh, mà còn là biểu tượng của một dân tộc biết gìn giữ bản sắc trong dòng chảy hội nhập.

"Hãy tưởng tượng 135.000 khán giả cùng reo hò. Mái vòm Chim Lạc bừng sáng trong đêm. Đó là khoảnh khắc lịch sử" - Vinhomes Olympic Hà Nội.