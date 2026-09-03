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Bão Saudel gây mưa lớn, lũ cuồn cuộn trên đường phố Trung Quốc

| | Tài chính quốc tế

Nhiều trường học và cơ sở sản xuất tại một số khu vực thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc bị tạm dừng hoạt động, sau khi bão Saudel đổ bộ vào thành phố Chương Châu.

Theo Trung tâm Khí tượng trung ương Trung Quốc, vào khoảng 6h30 sáng 3/9, tâm bão Saudel với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt 23 mm/giây (cấp 9) và áp suất trung tâm 985 hPa đi vào đất liền tại khu vực Cổ Lôi, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Cơn bão mang theo mưa lớn đến thành phố Chương Châu, một số khu vực ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn. Theo truyền thông địa phương, từ 5h ngày 2/9 đến 5h ngày 3/9, lượng mưa tích lũy tại 148 trạm quan trắc trên toàn thành phố vượt mức 100 mm, trong đó 8 trạm ghi nhận lượng mưa hơn 400 mm.

Tính đến 22h ngày 2/9, có hơn 20.000 lượt nhân lực được huy động để hỗ trợ công tác ứng phó khẩn cấp, đồng thời 14.000 nhân viên cứu hộ cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Hơn 4.500 phương tiện và thiết bị sẵn sàng để ứng phó với tình trạng mưa lớn.

Trong năm 2026, bão Saudel có 3 lần đổ bộ vào khu vực ven biển phía đông Trung Quốc. Mưa lớn do bão gây ra ảnh hưởng đến nhiều khu vực cấp huyện thuộc thành phố Chương Châu, bao gồm Chương Phố, Chiếu An và Đông Sơn. Chính quyền địa phương buộc tạm dừng hoạt động làm việc, sản xuất, học tập và buôn bán tại chợ.

Tại thành phố Phúc Châu và Tuyền Châu, mọi hoạt động giáo dục cũng bị tạm dừng, lệnh này áp dụng đối với trường mầm non, tiểu học, trung học, trường nghề, đại học và các cơ sở đào tạo.

Theo cơ quan cứu hỏa và cứu nạn địa phương, từ nửa đêm đến 14h ngày 2/9, lực lượng cứu hỏa và cứu nạn thành phố Ninh Đức tiếp nhận hơn 120 cuộc gọi, giải cứu hoặc di chuyển và sơ tán 115 người đến nơi an toàn.

Tại huyện Chiết Vinh thuộc thành phố Ninh Đức, mưa lớn đến rất lớn cũng trút xuống khu vực này trong 2 ngày qua. Các vụ sạt lở đất và sụt lún mặt đường được ghi nhận trên nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, gây gián đoạn giao thông.

Quan chức địa phương và lực lượng ứng phó khẩn cấp được điều động đến những khu vực bị ảnh hưởng. Công tác gia cố đường sá và loại bỏ nguy cơ mất an toàn đang được khẩn trương triển khai.

Tối 2/9, trước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc buộc phát cảnh báo đỏ, tức mức cảnh báo cao nhất cho một số khu vực thuộc phía Nam Phúc Kiến, phía Tây Giang Tây và phía Đông Quảng Đông.

Theo Kông Anh/ VTC News

VTC News

Từ Khóa:
bão

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