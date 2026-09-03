Chiếc thuyền chở 128 người trôi dạt giữa biển suốt 26 ngày, cảnh tượng khi phát hiện khiến lực lượng cứu hộ bàng hoàng

Hơn 80 người, trong đó có một em bé, được cho là đã tử vong trên một chiếc thuyền được phát hiện trôi dạt cách quần đảo Canary khoảng 120 km.

Theo các nguồn tin, chiếc thuyền rời Gambia cách đây 26 ngày với 128 người trên khoang, hướng tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Chiếc thuyền được lực lượng cứu hộ phát hiện vào chiều 2/9 khi đang trôi dạt ở vùng biển phía Nam quần đảo, cách đảo Gran Canaria khoảng 120 km. Đến nửa đêm, tàu cứu hộ Guardamar Urania tiếp cận và hỗ trợ đưa những người còn sống vào bờ.

Ảnh: EPA

Khi được cứu, trên thuyền chỉ còn 45 người sống sót cùng 5 thi thể. Lực lượng Cứu hộ Hàng hải Tây Ban Nha cho biết không thể đưa 5 thi thể được phát hiện trên thuyền vào bờ do biển động mạnh, khiến việc tiếp cận và trục vớt quá nguy hiểm.

Sau đó, Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha xác nhận với tổ chức phi chính phủ Caminando Fronteras rằng các dấu hiệu trên chiếc thuyền trùng khớp với một chiếc thuyền từng rời Gambia ngày 7/9, chở 128 người, trong đó có 4 phụ nữ và một trẻ sơ sinh. Như vậy, có hơn 80 người đã thiệt mạng.

Những người sống sót được đưa tới cảng Arguineguín, nơi họ được nhân viên Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ. Tại đây, họ kể rằng khi bắt đầu hành trình tới quần đảo Canary, trên thuyền có hơn 100 người. Theo lời những người sống sót, nhiều hành khách đã tử vong trong hành trình vượt biển kéo dài hàng nghìn kilomet. Cuối cùng, chỉ một phần nhỏ trong số những người lên thuyền ban đầu có thể sống sót và được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ.

Nguồn: Express