Bão số 11 Matmo ảnh hưởng đến đất liền nước ta khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 4-10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,2 độ vĩ Bắc; 116,0 độ kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 570 km về phía Đông Đông Nam.



Dự báo hướng đổ bộ của bão số 11 Matmo lúc 10 giờ ngày 4-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Đến 10 giờ ngày 5-10, bão có khả năng mạnh thêm lên cấp 13, giật cấp 16 ở khoảng 20,3 độ vĩ Bắc; 110,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu.

Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Bắc và từ kinh tuyến 109,5 độ Đông đến 118,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 10 giờ ngày 6-10, bão Matmo ở khoảng 21,8 độ vĩ Bắc; 107,0 độ kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực Tây Bắc Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 22 giờ ngày 6-10, bão ở khoảng 22,8 độ vĩ Bắc; 104,8 độ kinh Đông, trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, cường độ dưới cấp 6.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16, sóng cao 6-8 m, biển động dữ dội.

Bão số 11 Matmo gây gió mạnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên từ đêm mai 5-10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ chiều 5-10, vùng biển phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối 5-10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu) có gió cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 3-5 m, biển động dữ dội.

Ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có khả năng nước dâng 0,4-0,6 m, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp và cửa sông.

Trên đất liền, từ đêm 5-10, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, có thể gây gãy cành cây, tốc mái nhà. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 5-10 đến hết ngày 7-10, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa to 150-250 mm, có nơi trên 400 mm. Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa 70-150 mm, cục bộ trên 200 mm.

Hà Nội ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, song từ gần sáng 6-10 có mưa vừa đến to, lượng mưa 70-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.