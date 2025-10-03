Trước được tặng tiền ngày Quốc Khánh, nay gửi lại đồng bào: Người dân đồng loạt hưởng ứng ủng hộ đồng bào sau bão lũ

Chiều 2/10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 Bualoi gây ra.

Tại lễ phát động, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 673 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương cũng công bố danh sách 17 tỉnh, thành phố nhận hỗ trợ đợt 1 từ nguồn cứu trợ Trung ương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 với tổng số tiền là 265 tỷ đồng.

Trong đó, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất - mỗi tỉnh nhận 30 tỷ đồng. Ninh Bình và Thanh Hóa nhận 20 tỷ đồng. Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi địa phương 15 tỷ đồng. Các tỉnh còn lại được hỗ trợ 10 tỷ đồng.

Ngay sau khi fanpage Thông tin Chính phủ đăng tải danh sách các tỉnh thành được hỗ trợ, rất nhiều người dân đã để lại bình luận bày tỏ sự ủng hộ và sẵn sàng chung tay san sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

“Trước được Nhà nước tặng cho mỗi người dân 100.000 đồng vào ngày Quốc khánh 2/9, giờ em gửi lại gấp đôi ủng hộ đồng bào mình.”

“Mong đồng bào sớm vượt qua khó khăn. Bà con mình ơi, cố lên nhé!”

“Không nhiều nhưng là tấm lòng, mong đồng bào mình sớm vượt qua.”

Không chỉ dừng lại ở những con số, không khí trên mạng xã hội những ngày qua cũng cho thấy tinh thần yêu thương của người Việt Nam đang lan tỏa mạnh mẽ. Hình ảnh, bình luận và những dòng chia sẻ giản dị nhưng ấm áp đã tạo thành một vòng tay lớn, nối gần hàng triệu trái tim, cùng hướng về miền Trung và các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.