Bão số 5 (bão Kajiki) thành cuồng phong: Nguy hiểm thế nào?

Bão số 5, có tên quốc tế là Kajiki, đang trở thành một trong những cơn bão mạnh và đặc biệt nguy hiểm nhất trong năm nay. Cơn bão này di chuyển nhanh và liên tục mạnh lên, được các cơ quan khí tượng quốc tế dự báo sẽ trở thành cuồng phong khi tiến vào đất liền. Phạm vi ảnh hưởng của nó không chỉ giới hạn ở Việt Nam mà còn lan rộng sang nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Ảnh vệ tinh bão Kajiki ở Philippines

Tại Philippines, cơn bão ban đầu là một áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào Biển Đông. Mặc dù không đổ bộ trực tiếp, hoàn lưu của nó vẫn gây mưa lớn, ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên đất nước này.

Một người đàn ông đã thiệt mạng và hơn 18.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở vùng Visayas và Mindanao của Philippines khi cơn bão nhiệt đới Kajiki tàn phá những khu vực vẫn đang phải vật lộn để phục hồi sau cơn bão Haiyan và trận động đất mạnh 7,2 độ richter.

Tại Thái Lan, bão Kajiki được dự báo sẽ gây mưa to đến rất to trên khắp miền Bắc, Đông Bắc và một phần miền Nam. Chính quyền Thái Lan đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét và ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông và chân đồi. Các tàu thuyền nhỏ cũng được khuyến cáo ở lại bờ cho đến khi thời tiết cải thiện.

Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) dự báo sẽ có mưa lớn trên diện rộng khắp cả nước vào Chủ Nhật (ngày 24 tháng 8) khi cơn bão nhiệt đới Kajiki mạnh lên. Cơn bão sẽ mang theo mưa to đến rất to và gió mạnh tới miền bắc và đông bắc Thái Lan từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8.

Ảnh: Nation Thailand

Tại Trung Quốc, bão Kajiki cũng đang tiến gần đến đảo Hải Nam. Chính quyền địa phương đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp để đối phó với bão lũ. Bán đảo Lôi Châu và các khu vực ven biển thuộc các tỉnh như Mậu Danh, Dương Giang và Giang Môn được dự báo sẽ hứng chịu mưa to và gió giật mạnh.

Các cơ quan khí tượng trong nước và quốc tế đều nhận định bão Kajiki là cơn bão có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, di chuyển nhanh và đặc biệt nguy hiểm. Tại Việt Nam, bão được dự báo sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với sức gió giật cấp 16, mang theo mưa lớn phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm, gây nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt diện rộng. Việc chủ động ứng phó khẩn cấp đang được đặt lên hàng đầu để hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.