Báo Thái Lan viết gì về Phú Quốc?

Tờ Khaosod English (Thái Lan) ngày 9/5 đưa tin, từng được biết đến chủ yếu là một hòn đảo đánh cá yên tĩnh ngoài khơi bờ biển phía nam Việt Nam, Phú Quốc đã nhanh chóng chuyển mình thành một trong những điểm đến du lịch biển phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Với những bãi biển cát trắng, khu nghỉ dưỡng sang trọng, chợ đêm và các dự án giải trí quy mô lớn, hòn đảo này ngày càng thu hút du khách tìm kiếm một kỳ nghỉ nhiệt đới kết hợp giữa thiên nhiên và cơ sở hạ tầng du lịch hiện đại.

Nằm ở Vịnh Thái Lan gần bờ biển Campuchia, Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam và đã trở thành một phần quan trọng trong tham vọng phát triển du lịch của nước ta.

Theo Khaosod English, so với nhiều điểm đến du lịch biển lớn hơn trong khu vực, một số nơi ở Phú Quốc vẫn giữ được bầu không khí yên bình và thư thái hơn. Ảnh: Facebook

Bãi biển, hoàng hôn và nước trong xanh

Theo Khaosod English, điểm thu hút lớn nhất của Phú Quốc vẫn là đường bờ biển của hòn đảo này.

Bãi Dài, trải dài dọc theo phía tây của hòn đảo, nổi tiếng với cảnh hoàng hôn, các quán bar và khu nghỉ dưỡng ven biển, trong khi Bãi Sao ở bờ biển phía đông nam nổi tiếng với cát trắng mịn và nước biển màu ngọc lam.

Mùa khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau được coi là thời điểm tốt nhất để ghé thăm Phú Quốc, khi biển lặng và trời nắng đẹp khiến hòn đảo trở nên lý tưởng cho việc bơi lội, lặn biển và tham quan các đảo lân cận.

So với nhiều điểm đến du lịch biển lớn hơn trong khu vực, một số nơi ở Phú Quốc vẫn giữ được bầu không khí yên bình và thư thái hơn.

Từ đảo đánh cá trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng

Trong vòng một thập kỷ qua, Phú Quốc đã nhận được những khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng du lịch.

Các dự án phát triển quy mô lớn như Sunset Town và Grand World đã biến một phần hòn đảo thành những trung tâm giải trí và mua sắm với kiến trúc Địa Trung Hải đầy màu sắc, nhà hàng và cuộc sống về đêm sôi động.

Các khu nghỉ dưỡng quốc tế sang trọng hiện nay trải dài trên nhiều đoạn bờ biển, trong khi Sân bay Quốc tế Phú Quốc đã giúp việc đi lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đối với du khách nước ngoài.

Theo Khaosod English, hòn đảo này cũng ngày càng trở nên phổ biến đối với du khách Thái Lan nhờ thời gian bay ngắn và chính sách nhập cảnh dễ dàng.

Tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới

Một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất của Phú Quốc là tuyến cáp treo Hòn Thơm, trải dài trên biển, nối liền Phú Quốc với các đảo nhỏ phía nam.

Từ cáp treo, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh những chiếc thuyền đánh cá, rạn san hô và biển xanh bên dưới.

Du khách cũng có thể tham gia các tour du thuyền đến các hòn đảo gần đó để lặn biển ngắm san hô và thưởng thức hải sản.

Hải sản và văn hóa địa phương

Bất chấp sự phát triển nhanh chóng, văn hóa truyền thống của các cộng đồng ngư dân vẫn là một phần không thể tách rời của Phú Quốc.

Hải sản cũng là một trong những điểm nổi bật khi đến Phú Quốc, với cua tươi, mực, nhím biển và các loại sò ốc nướng được bày bán rộng rãi tại các chợ địa phương và nhà hàng ven biển.

Hòn đảo này còn nổi tiếng khắp nơi về sản xuất nước mắm và các trang trại trồng tiêu.

Khaosod English nhận định, trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đầu tư mạnh vào du lịch, Phú Quốc đang định vị mình là một trong những điểm đến du lịch biển đảo hàng đầu khu vực – nơi hội tụ cảnh quan nhiệt đới, các hoạt động giải trí và sự phát triển nhanh chóng của các khu nghỉ dưỡng.