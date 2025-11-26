Bảo Việt Nhân Thọ vinh dự đón nhận hai giải thưởng quốc tế

Khẳng định vị thế với giải thưởng "Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2025" và "Thương hiệu truyền cảm hứng 2025"

Giải thưởng "Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á" được trao tặng cho những doanh nghiệp có thành tích toàn diện về kinh doanh, vận hành và phát triển bền vững. Với Bảo Việt Nhân thọ, sự công nhận này đến từ những thành tựu nổi bật:

Doanh thu tăng trưởng ổn định, bền vững trong nhiều năm liên tiếp, đặc biệt luôn thuộc top đầu về doanh thu khai thác mới và tổng doanh thu trong các năm 2022, 2023, 2024 và 9 tháng đầu năm 2025, chiếm khoảng 23% thị phần của toàn ngành.

Đội ngũ lao động gắn bó, ổn định cùng mạng lưới gần 76 công ty thành viên và gần 400 văn phòng khu vực, phủ rộng khắp cả nước, đem đến dịch vụ thuận tiện và chất lượng cao cho khách hàng.

Lòng trung thành của khách hàng được minh chứng qua tỷ lệ tái tục hợp đồng của doanh nghiệp luôn ở mức cao hơn so với trung bình của toàn ngành và nhiều thế hệ trong cùng một gia đình đã tin tưởng lựa chọn Bảo Việt Nhân thọ làm điểm tựa an toàn tài chính.

Sự ghi nhận này khẳng định vị thế hàng đầu của Bảo Việt Nhân thọ – không chỉ mạnh về tài chính, mà còn kiên định trong việc xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững, lấy con người và cộng đồng làm trung tâm. Song hành với thành tích kinh doanh, Bảo Việt Nhân thọ còn được vinh danh với giải thưởng "Thương hiệu truyền cảm hứng" – danh hiệu dành cho những thương hiệu có sức ảnh hưởng tích cực, lan tỏa giá trị nhân văn và được công chúng yêu mến, tin tưởng. Giải thưởng này một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng rộng lớn của thương hiệu Bảo Việt Nhân thọ – không chỉ là một doanh nghiệp, mà còn là nguồn cảm hứng cho cộng đồng trong việc sống tích cực, trách nhiệm và nhân văn.

Hành trình ba thập kỷ phụng sự vì sự bình an của người dân Việt

Được thành lập năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam. Trong suốt gần 30 năm qua, thương hiệu Bảo Việt Nhân thọ đã gắn liền với hình ảnh của sự bảo vệ, niềm tin và bình an, trở thành người bạn đồng hành thân thiết của các gia đình Việt Nam, giúp họ an tâm trước biến cố, hoạch định tương lai tài chính vững vàng và gìn giữ hạnh phúc trọn vẹn.

Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ lên 18% vào năm 2030, vai trò tiên phong của Bảo Việt Nhân thọ càng trở nên quan trọng. Với hệ thống rộng khắp các tỉnh, thành phố, Bảo Việt Nhân thọ không ngừng mở rộng cơ hội tiếp cận bảo hiểm nhân thọ, giúp ngày càng nhiều gia đình Việt được bảo vệ an toàn tài chính và có nền tảng vững vàng để phát triển tương lai.

Cam kết phát triển bền vững và nâng cao trải nghiệm khách hàng

Trên hành trình phát triển, Bảo Việt Nhân thọ luôn kiên định với cam kết "Thương hiệu bảo hiểm nhân thọ Việt Nam – Phục vụ vì lợi ích cao nhất của người Việt":

Không ngừng cải tiến sản phẩm theo quy định mới của Bộ Tài chính, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Gần đây, hai sản phẩm "An Tâm Hoạch Định" và "An Khang Như Ý" (ra mắt tháng 4/2025) đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, trở thành lựa chọn tin cậy của đông đảo khách hàng.

Ứng dụng công nghệ số toàn diện trong quản lý hợp đồng, giải quyết quyền lợi bảo hiểm và chăm sóc khách hàng. Các dịch vụ số hóa giúp mọi giao dịch trở nên nhanh chóng, thuận tiện, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Phương châm phục vụ tận tâm, lấy khách hàng làm trọng tâm được thể hiện rõ nét qua tỷ lệ duy trì hợp đồng ở tháng thứ 13 và tháng thứ 25 cũng như tỷ lệ tái tục luôn vượt mức trung bình của toàn ngành. Đây là minh chứng thuyết phục cho sự tin tưởng và gắn bó lâu dài của khách hàng với thương hiệu.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Đức Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ chia sẻ: "Hai giải thưởng này là niềm tự hào của Bảo Việt Nhân thọ, đồng thời là minh chứng cho sự tín nhiệm của người dân và khách hàng dành cho thương hiệu bảo hiểm Việt Nam. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ, để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của khách hàng cũng như sự tin cậy của xã hội."

Việc đồng thời đón nhận hai giải thưởng quốc tế uy tín đã khẳng định vị thế tiên phong và tầm ảnh hưởng rộng lớn của Bảo Việt Nhân thọ trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Đây không chỉ là một cột mốc đáng tự hào trong chặng đường phát triển của doanh nghiệp, mà còn là động lực to lớn để Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục phụng sự khách hàng, đồng hành cùng cộng đồng và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam.