Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Bùi Văn Bình sinh năm 2001

22-10-2025 - 12:39 PM | Xã hội

Trước đó, Bùi Văn Bình bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 22/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã truy bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Văn Bình.

Trước đó, đối tượng Bùi Văn Bình, sinh năm 2001, trú tại phường Long Hưng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” vào ngày 22/9/2022 tại phường Phước Tân nhưng đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. 

Bắt Bùi Văn Bình sinh năm 2001- Ảnh 1.

Đối tượng Bình và Quyết định truy nã (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Mặc dù Công an phường thường xuyên đến gặp gỡ gia đình vận động ra đầu thú nhưng đối tượng vẫn ngoan cố lẩn trốn. 

Qua nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, lực lượng Công an đã bắt giữ được đối tượng Bình khi đang lẩn trốn tại Khu phố Đồng, phường Phước Tân.

Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam Trần Như My

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
95 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

95 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam Trần Như My

Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam Trần Như My Nổi bật

Bắt giam Phan Văn Phòng

Bắt giam Phan Văn Phòng

11:30 , 22/10/2025
Công an phát thông báo mới liên quan đến VNeID, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi

Công an phát thông báo mới liên quan đến VNeID, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi

11:00 , 22/10/2025
Gió lạnh ùa về, người Hà Nội diện thêm áo ấm ra đường

Gió lạnh ùa về, người Hà Nội diện thêm áo ấm ra đường

10:50 , 22/10/2025
Vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng: Hé lộ chủ nhân số vàng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng

Vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng: Hé lộ chủ nhân số vàng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng

10:40 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên