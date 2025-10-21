Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Nguyễn Hoàng Lệ Trinh

21-10-2025 - 16:33 PM | Xã hội

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Hoàng Lệ Trinh (44 tuổi) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn hơn 10 năm.

 Trước đó, vào năm 2004, Nguyễn Hoàng Lệ Trinh bị Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang (cũ) khởi tố bị can về các hành vi "Trộm cắp tài sản", "Chứa mại dâm" và "Môi giới mại dâm" nhưng được cho tại ngoại do đang mang thai.

Bắt Nguyễn Hoàng Lệ Trinh- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Lệ Trinh đầu thú tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Đến ngày 17/6/2005, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang (cũ) tuyên phạt Trinh 8 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn, không chấp hành bản án nên Phòng Cảnh sát THAHS & HTTP Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) đã ra quyết định truy nã ngày 14/8/2012. 

Sau đó, ngày 14/9/2012, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) tiếp tục bắt giữ Trinh, thi hành án tại Trại giam Định Thành (Bộ Công an, An Giang). 

Trong quá trình chấp hành án, Trinh mang thai và được Tòa án nhân dân tỉnh An Giang cho tạm đình chỉ thi hành án để sinh con. Hết thời gian tạm đình chỉ, đối tượng tiếp tục bỏ trốn.

Ngày 12/6/2015, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoàng Lệ Trinh. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác vận động người thân, đến ngày 3/10/2025, sau hơn 10 năm lẩn trốn, Công an tỉnh Đồng Nai đã vận động và tiếp nhận đối tượng ra đầu thú, đưa đi thi hành án tại Trại giam Định Thành (An Giang).

Bắt tạm giam 'chủ mưu' Phạm Thị Ngọc Trang

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội cảnh báo khẩn liên quan đến các ngân hàng

Công an Hà Nội cảnh báo khẩn liên quan đến các ngân hàng Nổi bật

Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh bị truy tố cùng Tùng Dinning là ai?

Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh bị truy tố cùng Tùng Dinning là ai? Nổi bật

Bão số 12 giật cấp 12 đang tiến vào đất liền, 1 tỉnh bắn pháo hiệu khẩn cấp lúc rạng sáng

Bão số 12 giật cấp 12 đang tiến vào đất liền, 1 tỉnh bắn pháo hiệu khẩn cấp lúc rạng sáng

16:07 , 21/10/2025
Thông tin mới liên quan vụ nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

Thông tin mới liên quan vụ nữ phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế

15:57 , 21/10/2025
Clip cận cảnh trinh sát "tung đòn" hạ gục đối tượng vận chuyển trái phép 18.000 viên ma túy tổng hợp

Clip cận cảnh trinh sát "tung đòn" hạ gục đối tượng vận chuyển trái phép 18.000 viên ma túy tổng hợp

15:32 , 21/10/2025
Công an Hà Nội thông tin vụ tai nạn liên quan đến shipper trên cầu Vĩnh Tuy

Công an Hà Nội thông tin vụ tai nạn liên quan đến shipper trên cầu Vĩnh Tuy

15:13 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên