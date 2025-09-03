Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất chấp Mỹ trừng phạt, Nga bất ngờ giảm giá sốc dầu thô cho quốc gia BRICS, trở thành nhà cung cấp lớn nhất trong tháng 7

03-09-2025 - 08:21 AM | Thị trường

Nga sẵn sàng linh hoạt về giá để duy trì thị phần tại thị trường quan trọng này.

Bất chấp Mỹ trừng phạt, Nga bất ngờ giảm giá sốc dầu thô cho quốc gia BRICS, trở thành nhà cung cấp lớn nhất trong tháng 7- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Oilprice, mức chiết khấu dành cho dầu thô Ural – loại dầu chủ lực của Nga xuất khẩu sang Ấn Độ đã tăng lên 3-4 USD/thùng trong bối cảnh áp lực từ phía Hoa Kỳ ngày càng gia tăng.

Cụ thể, các hợp đồng giao hàng trong tháng 9 và tháng 10 được chốt với mức chiết khấu mới. Tuần trước, con số này chỉ ở mức 2,5 USD/thùng, trong khi hồi tháng 7, mức chiết khấu từng giảm xuống khoảng 1 USD/thùng.

Hiện giá dầu thô Ural đang giao dịch ở mức 62,89 USD/thùng, thấp hơn so với mức 68,45 USD/thùng của dầu Brent. Trong tháng qua, giá dầu Ural dao động từ 61 đến 65 USD/thùng, khiến việc xác định rõ ràng mức chênh lệch với Brent gặp khó khăn. Chẳng hạn, vào giữa tháng 8, khi Ural ở mức hơn 61 USD/thùng và Brent gần 67 USD/thùng, chênh lệch giá lên tới 6 USD/thùng.

Động thái điều chỉnh chiết khấu diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép với New Delhi. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lượng dầu nhập khẩu từ Nga quá lớn, cho rằng việc Ấn Độ ngừng mua có thể tạo thêm động lực để Moscow chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Để thúc đẩy lập trường này, ông Trump đã đe dọa áp thêm 25% thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ. Khi New Delhi không thay đổi chính sách, Washington chính thức nâng mức thuế lên tổng cộng 50% từ ngày 27/8.

Bất chấp sức ép, Nga vẫn giữ vững vị thế là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ trong tháng 7, chiếm hơn 31% tổng lượng nhập khẩu. Iraq đứng thứ hai với 17%, tiếp theo là Saudi Arabia với hơn 16%. Số liệu cho thấy giá trị nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Nga là 3,6 tỷ USD, trong khi doanh số bán của Iraq và Saudi Arabia là khoảng 2 tỷ USD mỗi nước.

Sự gia tăng chiết khấu cho thấy Nga sẵn sàng linh hoạt về giá để duy trì thị phần tại thị trường Ấn Độ, trong khi Ấn Độ tiếp tục tận dụng nguồn cung này để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng cao.

Chưa dừng lại ở đó, ba nguồn tin trong ngành cho biết, các nhà máy lọc dầu lớn như Reliance Industries và Nayara Energy (công ty phần lớn do Nga sở hữu) sẽ tiếp tục tăng cường mua dầu Nga trong tháng 9. Khối lượng dự kiến tăng 10–20%, tương đương 150.000–300.000 thùng mỗi ngày so với tháng 8. Điều này cho thấy New Delhi vẫn coi Moscow là nguồn cung quan trọng, ngay cả khi căng thẳng thương mại với Washington leo thang.

Nhiều chuyên gia cho rằng Ấn Độ khó có thể cắt giảm mạnh nhập khẩu dầu từ Nga trong ngắn hạn. Nguồn cung giá rẻ từ Moscow không chỉ giúp ổn định thị trường năng lượng trong nước mà còn giảm gánh nặng chi phí cho nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh.

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

