Bắt chủ quán karaoke Lường Thị Yên

22-10-2025 - 14:38 PM | Xã hội

Yên đã tổ chức một đường dây tổ chức hoạt động mại dâm liên xã với phương thức che giấu tinh vi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức hoạt động mại dâm liên xã với phương thức che giấu tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và thuần phong mỹ tục tại địa phương.

Từ công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý các cơ sở kinh doanh nhạy cảm và đối tượng liên quan đến tệ nạn xã hội, lực lượng trinh sát phát hiện một ổ nhóm tổ chức hoạt động mại dâm có quy mô, được điều hành khép kín nhằm đối phó với sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Vào khoảng 13 giờ ngày 03/10/2025, lực lượng Công an đã bắt quả tang Vũ Hải Biên có hành vi chứa mại dâm cho hai đôi nam nữ tại nhà nghỉ Tuấn Anh (xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ). Từ lời khai ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra, triệu tập và làm việc với các đối tượng liên quan gồm: Lường Thị Yên, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Minh và Dương Tuấn Anh.

Bắt chủ quán karaoke Lường Thị Yên- Ảnh 1.

Đối tượng Yên bị bắt. Ảnh: CA Phú Thọ

Kết quả điều tra xác định đối tượng cầm đầu là Lường Thị Yên (sinh năm 1993, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ), chủ hai quán karaoke An Bình và Trần Trung. Để điều hành đường dây, Yên thuê Nguyễn Văn Nam (sinh năm 2004) và Nguyễn Văn Minh (sinh năm 2000) làm quản lý quán, trực tiếp giao dịch và thu tiền của khách mua dâm với giá 1.200.000 đồng/lượt. Đối tượng Dương Tuấn Anh (sinh năm 2009) được thuê chở gái bán dâm đến điểm hẹn, mỗi lượt chỉ được hoạt động trong thời gian tối đa 2 giờ.

Yên bố trí chỗ ở riêng cho nhân viên tại khu vực gần hai quán karaoke, yêu cầu chỉ những người đồng ý bán dâm mới được nhận vào làm việc và được bao ăn ở. Sau mỗi lượt, Yên chia lại 600.000 đồng cho gái bán dâm và hưởng lợi phần còn lại.

Đáng chú ý, Yên còn móc nối với Vũ Hải Biên (sinh năm 1969), chủ nhà nghỉ Tuấn Anh để làm nơi cho hoạt động mại dâm. Khi có khách, quản lý quán sẽ liên hệ đặt phòng tại đây. Biên thu tiền phòng 150.000 đồng/lượt, cao hơn mức thông thường và chia lại 30.000 đồng/phòng cho Yên.

Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng chỉ giao dịch với khách quen, liên lạc và thỏa thuận qua ứng dụng mạng xã hội Messenger. Các quán karaoke và phòng trọ hoạt động giữa khu dân cư, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự địa bàn.

Bắt chủ quán karaoke Lường Thị Yên- Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh bị bắt. Ảnh: CA Phú Thọ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 09/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lường Thị Yên, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Minh, Dương Tuấn Anh và Vũ Hải Biên về tội “Chứa mại dâm” theo quy định tại Khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

