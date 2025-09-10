Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng

10-09-2025 - 16:43 PM | Tài chính - ngân hàng

Một cựu nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần ở TP Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng của nhiều người.

Ngày 10-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Như Anh Quốc (SN 1991, trú thôn Vân Trai, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra xác định, năm 2023, trong thời gian làm việc tại một ngân hàng TMCP trên địa bàn xã Núi Thành, Phan Như Anh Quốc quen biết bà H.T.T (trú phường Hương Trà, TP Đà Nẵng) khi bà T. làm hồ sơ vay tiền tại ngân hàng.

Biết bà T. thường cho vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng nên từ năm 2024, Quốc nhiều lần vay tiền của bà T.

Đọc lệnh bắt tạm giam Phan Như Anh Quốc

Thời gian đầu, Quốc vay và trả cho bà T. đầy đủ tiền gốc và lãi. Từ tháng 9-2024 đến tháng 12-2024, Quốc nhiều lần đưa thông tin có khách hàng cần đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T, nhưng thực tế Quốc không làm đáo hạn mà sử dụng tiền vay của bà T. để trả nợ cho nhiều người.

Đến ngày 20-12-2024, Quốc đã vay của bà T. 3 tỉ đồng nhưng mất khả năng chi trả.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra còn xác định trong thời gian từ năm 2024 đến tháng 3-2025, Quốc vay mượn tiền của nhiều người khác trên địa bàn phường Tam Kỳ, xã Tam Anh, xã Tam Xuân và xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) để làm đáo hạn ngân hàng, làm hồ sơ tất toán khoản vay, làm thủ tục rút sổ đỏ… nhưng sử dụng tiền vay mượn không đúng mục đích dẫn đến mất khả năng chi trả. Tổng số tiền Quốc chiếm đoạt trên 15 tỉ đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là bị hại của Phan Như Anh Quốc liên hệ ông Võ Trung Thành – Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại: 0905181127 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Tr.Trường

Người lao động

