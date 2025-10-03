Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt, di lý Nguyễn Thị Ngọc Lê

03-10-2025 - 08:53 AM | Xã hội

Ngày 14/01/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Ngọc Lê.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng ngày 3/10 cho biết vừa phối hợp bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Lê (35 tuổi, trú Đà Nẵng) theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sau gần 10 tháng lẩn trốn.

Cụ thể, tháng 7/2024, Nguyễn Thị Ngọc Lê chiếm đoạt của bà L.T.H.K (sinh năm 1988, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và ông N.T.A (sinh năm 1976, trú xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) với tổng số tiền 5,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn vay tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng rồi bỏ trốn.

Bắt, di lý Nguyễn Thị Ngọc Lê- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Lê - Ảnh: CA Đà Nẵng

Tháng 1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Lê. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng sau đó xác lập chuyên án truy xét, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Sáng ngày 1/10, Tổ công tác đã phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ Lê khi đối tượng đang lẩn trốn tại một căn hộ ở khu đô thị Cerladon City, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để di lý Nguyễn Thị Ngọc Lê về Đà Nẵng, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước

Cảnh báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước Nổi bật

Danh sách 10 phường có số người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước

Danh sách 10 phường có số người vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước Nổi bật

Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy

Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy

07:45 , 03/10/2025
Miền Bắc oi nóng trước khi đón mưa bão

Miền Bắc oi nóng trước khi đón mưa bão

07:21 , 03/10/2025
Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết 'người nghi ngờ' khiến phụ huynh bức xúc

Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết 'người nghi ngờ' khiến phụ huynh bức xúc

06:19 , 03/10/2025
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình

Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình

20:46 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên