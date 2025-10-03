Bắt, di lý Nguyễn Thị Ngọc Lê

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng ngày 3/10 cho biết vừa phối hợp bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Lê (35 tuổi, trú Đà Nẵng) theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sau gần 10 tháng lẩn trốn.

Cụ thể, tháng 7/2024, Nguyễn Thị Ngọc Lê chiếm đoạt của bà L.T.H.K (sinh năm 1988, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và ông N.T.A (sinh năm 1976, trú xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) với tổng số tiền 5,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn vay tiền để đáo hạn khoản vay ngân hàng rồi bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Lê - Ảnh: CA Đà Nẵng

Tháng 1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Lê. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng sau đó xác lập chuyên án truy xét, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.

Sáng ngày 1/10, Tổ công tác đã phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ Lê khi đối tượng đang lẩn trốn tại một căn hộ ở khu đô thị Cerladon City, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để di lý Nguyễn Thị Ngọc Lê về Đà Nẵng, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



