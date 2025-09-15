Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất động sản "dòng tiền": Lựa chọn tối ưu cho chuyên gia nước ngoài tại Bắc Ninh

15-09-2025 - 08:00 AM | Bất động sản

Bất động sản "dòng tiền": Lựa chọn tối ưu cho chuyên gia nước ngoài tại Bắc Ninh

Sáp nhập Bắc Ninh - Bắc Giang đang kiến tạo một “siêu vùng công nghiệp” miền Bắc, thu hút dòng vốn FDI khổng lồ và hàng chục nghìn chuyên gia nước ngoài. Nhu cầu về căn hộ cao cấp, tiện nghi, gần nơi làm việc tăng mạnh, trong khi nguồn cung lại vô cùng khan hiếm.

Hiện trạng khu công nghiệp - Cơ sở cho nhu cầu thuê thực tế

Bắc Ninh hiện có 16 khu công nghiệp, trong đó 12 khu công nghiệp đã hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 62%, thu hút hơn 2.569 dự án FDI, tổng vốn đầu tư FDI lũy kế đạt 31,8 tỷ USD.

Bắc Giang cũng phát triển mạnh với 16 khu công nghiệp, 55 cụm công nghiệp, nhiều nhà máy sản xuất linh kiện điện tử; quý I/2025, GRDP của tỉnh tăng đến 14,02% - mức cao nhất cả nước.

Một khu công nghiệp mới tại Bắc Ninh: Song Mai - Nghĩa Trung đã khởi công, quy mô 197 ha, tổng vốn hơn 2.800 tỷ đồng, hứa hẹn tạo cú hích mới cho bất động sản cho thuê người lao động và chuyên gia Đây là nền tảng vững chắc để khẳng định nhu cầu thuê căn hộ cao cấp tại vùng này.

Nhu cầu thuê căn hộ cao cấp từ chuyên gia nước ngoài

Tại Bắc Giang (cũ), có gần 10.000 chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp, khiến nhu cầu thuê căn hộ tăng cao, nhất là loại cao cấp, tiện nghi đầy đủ

Nguồn cung khan hiếm: Giá thuê tại Bắc Ninh dao động 10 -15 triệu đồng/tháng, tương đương nội đô Hà Nội; tại Bắc Giang là 10 -11 triệu đồng/tháng. Hầu hết các dự án chuyển mục tiêu sang nhà phố, đất nền; căn hộ cao cấp gần KCN rất ít.

Tại các khu như Việt Yên, Bắc Giang, chuyên gia còn phải di chuyển về Hà Nội do thiếu căn hộ thích hợp, dẫn đến phát sinh chi phí và mất thời gian di chuyển nhiều.

Xu hướng đầu tư chuyển dịch: Từ "đầu tư chờ tăng giá" sang "đón dòng tiền"

Nhà đầu tư giờ đây ưu tiên chọn sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền đều đặn (cho thuê), thay vì chỉ chờ tăng giá. Đây là xu hướng đầu tư chủ động, an toàn và bền vững.

Ông Vũ Cương Quyết - CEO Đất Xanh Miền Bắc từng nhận định: "Căn hộ chung cư tại các tỉnh công nghiệp là xu hướng đầu tư hấp dẫn và thức thời… suất đầu tư thấp hơn Hà Nội nhưng lợi nhuận cho thuê cao, tỷ suất lên đến 10 - 12%/năm"

Căn hộ cao cấp cho thuê cho chuyên gia, bởi vậy, trở thành kênh đầu tư sinh lời bền vững hơn nhiều so với chỉ đặt cược vào tăng giá đất.

The Interone – Dòng tiền sinh lời cho nhà đầu tư tinh nhạy

Vị trí trung tâm: Nằm tại trung tâm hành chính mới của Bắc Ninh, dễ dàng tiếp cận các trục giao thông, tiện lợi di chuyển giữa khu công nghiệp và Hà Nội.

Chuẩn quốc tế & Tiện ích đẳng cấp: The Interone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp dịch vụ quản lý, bảo vệ, tiện ích sống đảm bảo sự tiện nghi và an toàn cho chuyên gia nước ngoài.

Dòng tiền ổn định, tỷ suất hấp dẫn: Sản phẩm này đáp ứng đúng nhu cầu đang thiếu về căn hộ cho thuê cao cấp, do vậy dễ dàng khai thác và giữ tỷ lệ cho thuê cao, duy trì lợi nhuận ổn định hàng tháng.

Bất động sản "dòng tiền": Lựa chọn tối ưu cho chuyên gia nước ngoài tại Bắc Ninh- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án The Inteone

The Interone, với vị trí đắt giá, tiện ích quốc tế và tiềm năng cho thuê cao, chính là lựa chọn hoàn hảo cho các nhà đầu tư sắc bén: sản phẩm đầu tư dòng tiền, an toàn, và có tầm nhìn dài hạn.

Một sản phẩm của Tập đoàn Hải Phát

Đơn vị phát triển kinh doanh: SGO Homes & HaiPhat Land Group

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
dự án

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách

Siêu dự án của Vinhomes nằm bên vành đai 2 Hà Nội: Bàn giao nhà chỉ sau một năm, ngày cao điểm đón hơn một triệu khách Nổi bật

Quá nhanh: Hải Phòng “cấp tốc” giải phóng mặt bằng để Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị khởi công dự án 4.000 tỷ chỉ trong 2 tuần nữa

Quá nhanh: Hải Phòng “cấp tốc” giải phóng mặt bằng để Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị khởi công dự án 4.000 tỷ chỉ trong 2 tuần nữa Nổi bật

Long Xuyên và Cần Thơ: Cặp "song hành" dẫn dắt kinh tế miền Tây

Long Xuyên và Cần Thơ: Cặp "song hành" dẫn dắt kinh tế miền Tây

08:00 , 15/09/2025
Kết quả kinh doanh bứt phá, Nam Long tiếp tục phát triển phân khu mới tại Izumi City

Kết quả kinh doanh bứt phá, Nam Long tiếp tục phát triển phân khu mới tại Izumi City

08:00 , 15/09/2025
Thanh Xuan Valley: Nghệ thuật “may đo” không gian sống giữa thung lũng triệu thông reo

Thanh Xuan Valley: Nghệ thuật “may đo” không gian sống giữa thung lũng triệu thông reo

08:00 , 15/09/2025
Hà Nội “khát” căn hộ nội đô, lộ diện nguồn cung mới

Hà Nội “khát” căn hộ nội đô, lộ diện nguồn cung mới

08:00 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên