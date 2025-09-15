Bất động sản "dòng tiền": Lựa chọn tối ưu cho chuyên gia nước ngoài tại Bắc Ninh

Hiện trạng khu công nghiệp - Cơ sở cho nhu cầu thuê thực tế

Bắc Ninh hiện có 16 khu công nghiệp, trong đó 12 khu công nghiệp đã hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 62%, thu hút hơn 2.569 dự án FDI, tổng vốn đầu tư FDI lũy kế đạt 31,8 tỷ USD.

Bắc Giang cũng phát triển mạnh với 16 khu công nghiệp, 55 cụm công nghiệp, nhiều nhà máy sản xuất linh kiện điện tử; quý I/2025, GRDP của tỉnh tăng đến 14,02% - mức cao nhất cả nước.

Một khu công nghiệp mới tại Bắc Ninh: Song Mai - Nghĩa Trung đã khởi công, quy mô 197 ha, tổng vốn hơn 2.800 tỷ đồng, hứa hẹn tạo cú hích mới cho bất động sản cho thuê người lao động và chuyên gia Đây là nền tảng vững chắc để khẳng định nhu cầu thuê căn hộ cao cấp tại vùng này.

Nhu cầu thuê căn hộ cao cấp từ chuyên gia nước ngoài

Tại Bắc Giang (cũ), có gần 10.000 chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp, khiến nhu cầu thuê căn hộ tăng cao, nhất là loại cao cấp, tiện nghi đầy đủ

Nguồn cung khan hiếm: Giá thuê tại Bắc Ninh dao động 10 -15 triệu đồng/tháng, tương đương nội đô Hà Nội; tại Bắc Giang là 10 -11 triệu đồng/tháng. Hầu hết các dự án chuyển mục tiêu sang nhà phố, đất nền; căn hộ cao cấp gần KCN rất ít.

Tại các khu như Việt Yên, Bắc Giang, chuyên gia còn phải di chuyển về Hà Nội do thiếu căn hộ thích hợp, dẫn đến phát sinh chi phí và mất thời gian di chuyển nhiều.

Xu hướng đầu tư chuyển dịch: Từ "đầu tư chờ tăng giá" sang "đón dòng tiền"

Nhà đầu tư giờ đây ưu tiên chọn sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền đều đặn (cho thuê), thay vì chỉ chờ tăng giá. Đây là xu hướng đầu tư chủ động, an toàn và bền vững.

Ông Vũ Cương Quyết - CEO Đất Xanh Miền Bắc từng nhận định: "Căn hộ chung cư tại các tỉnh công nghiệp là xu hướng đầu tư hấp dẫn và thức thời… suất đầu tư thấp hơn Hà Nội nhưng lợi nhuận cho thuê cao, tỷ suất lên đến 10 - 12%/năm"

Căn hộ cao cấp cho thuê cho chuyên gia, bởi vậy, trở thành kênh đầu tư sinh lời bền vững hơn nhiều so với chỉ đặt cược vào tăng giá đất.

The Interone – Dòng tiền sinh lời cho nhà đầu tư tinh nhạy

Vị trí trung tâm: Nằm tại trung tâm hành chính mới của Bắc Ninh, dễ dàng tiếp cận các trục giao thông, tiện lợi di chuyển giữa khu công nghiệp và Hà Nội.

Chuẩn quốc tế & Tiện ích đẳng cấp: The Interone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp dịch vụ quản lý, bảo vệ, tiện ích sống đảm bảo sự tiện nghi và an toàn cho chuyên gia nước ngoài.

Dòng tiền ổn định, tỷ suất hấp dẫn: Sản phẩm này đáp ứng đúng nhu cầu đang thiếu về căn hộ cho thuê cao cấp, do vậy dễ dàng khai thác và giữ tỷ lệ cho thuê cao, duy trì lợi nhuận ổn định hàng tháng.

The Interone, với vị trí đắt giá, tiện ích quốc tế và tiềm năng cho thuê cao, chính là lựa chọn hoàn hảo cho các nhà đầu tư sắc bén: sản phẩm đầu tư dòng tiền, an toàn, và có tầm nhìn dài hạn.

