Bất động sản gần bệnh viện Trung ương hưởng lợi thế kép từ y tế và nghỉ dưỡng

Giới chuyên gia đánh giá đây có thể trở thành phân khúc hưởng lợi từ cả nhu cầu ở thực lẫn đón đầu xu hướng chăm sóc sức khỏe đang tăng trưởng mạnh trên phạm vi toàn cầu.

"Thủ phủ y tế" tại Ninh Bình và lực cầu mới cho bất động sản lưu trú

Sau chỉ đạo của Thủ tướng về việc sớm đưa Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 vào vận hành, khu vực này được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mạnh về y tế của vùng phía Nam Hà Nội.

Với quy mô khoảng 1.000 giường bệnh mỗi cơ sở, hai bệnh viện dự kiến cần từ 2.000–2.500 nhân sự y tế, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và chuyên gia đầu ngành. Ước tính, khu vực có thể phát sinh nhu cầu khoảng 11.000–13.000 chỗ ở dành cho đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà điều trị dài ngày. Trong khi đó, nguồn cung căn hộ chất lượng cao quanh khu vực hiện vẫn khá hạn chế, đặc biệt là các mô hình tích hợp tiện ích và không gian sống đồng bộ dành cho nhóm khách có thu nhập khá và yêu cầu cao về chất lượng sống.

Đáng chú ý, lực cầu này còn được củng cố bởi chính sách hỗ trợ nhân lực y tế của Nhà nước. Giai đoạn 2026–2028, Bộ Y tế đề xuất mức hỗ trợ bình quân khoảng 15,6 triệu đồng/tháng đối với bác sĩ làm việc tại cơ sở 2; điều dưỡng khoảng 12,2 triệu đồng/tháng và các vị trí khác khoảng 11,6 triệu đồng/tháng. Theo các chuyên gia, đây là yếu tố góp phần nâng cao khả năng chi trả và hình thành nhóm khách thuê dài hạn ổn định tại khu vực.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình.

Song song với sự phát triển của các trung tâm y tế quy mô lớn, nhu cầu phục hồi thể chất và chăm sóc tinh thần cũng đang trở thành một phần của xu hướng sống hiện đại. Theo Global Wellness Institute, kinh tế wellness đạt 6,3 nghìn tỷ USD năm 2023 và dự kiến gần 9 nghìn tỷ USD vào 2028, trong đó bất động sản chăm sóc sức khỏe tăng trưởng trên 18%.

Dù du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đi sau nhiều nước trên thế giới nhưng với tiềm năng thiên nhiên, địa chất vô cùng to lớn, hoàn toàn có thể tạo được dấu ấn riêng bằng những sản phẩm du lịch mang đặc trưng của Việt Nam như: du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với thiên nhiên; ẩm thực thực dưỡng, tắm thuốc, ngâm suối khoáng nóng… Nhiều doanh nghiệp đã phát triển trải nghiệm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, cá nhân hóa dịch vụ theo chủ đề như yoga & thiền; "sống chậm", "chữa lành", trị liệu cổ truyền… tại các khu nghỉ dưỡng biệt lập, giúp du khách tập trung vào sức khỏe thể chất và tinh thần, tái tạo năng lượng.

Mô hình "2 trong 1" đón đầu nhu cầu lưu trú y tế và wellness

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội liền kề các bệnh viện và khu công nghiệp lớn, với hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện.

Trong bối cảnh đó, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được phát triển theo hướng kết hợp giữa nhu cầu ở phục vụ y tế và xu hướng nghỉ dưỡng trị liệu. Dự án chỉ mất 5 phút di chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Việt Đức cơ sở 2 khoảng 7 phút và nằm gần Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2 - khoảng cách được xem là phù hợp cho nhóm bác sĩ, chuyên gia và nhân sự y tế cần di chuyển thường xuyên nhưng vẫn ưu tiên không gian sống tách biệt khỏi áp lực bệnh viện.

Điểm nhấn của dự án nằm ở tổ hợp trị liệu khoáng nóng cao cấp Sora Onsen Park được tích hợp ngay trong nội khu với hơn 30 hạng mục tiện ích chăm sóc sức khỏe, phát triển theo định hướng phục hồi thể chất và tinh thần chuyên sâu. Mô hình này hướng tới giải quyết những vấn đề sức khỏe phổ biến của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và chuyên gia làm việc trong môi trường áp lực cao như căng cơ kéo dài, rối loạn giấc ngủ, stress nghề nghiệp và suy giảm thể trạng sau ca trực liên tục.

Bên cạnh hệ tiện ích trị liệu, dự án còn dành diện tích lớn cho cảnh quan xanh và không gian tĩnh. Sau giờ làm việc, cư dân có thể thư giãn tại Zen Garden, Cloud Coffee, Sky Yoga, Starlight Path, Green Haven Retreat … tạo khoảng tách biệt khỏi nhịp vận hành căng thẳng của môi trường bệnh viện.

Dự án được đánh giá có lợi thế nhờ hưởng lợi đồng thời từ hai dòng cầu: nhu cầu lưu trú dài hạn phục vụ y tế và du lịch chăm sóc sức khoẻ đang gia tăng. Nếu nhóm khách y tế tạo công suất ổn định quanh năm, thì nhóm khách nghỉ dưỡng phục hồi và chuyên gia nước ngoài tại các khu công nghiệp lại góp phần mở rộng khả năng khai thác trong các giai đoạn cao điểm.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, chương trình thuê lại căn hộ được triển khai với thời hạn tối thiểu 5 năm, với mức cam kết thuê lại từ 10–25 triệu đồng/tháng tùy loại căn. Đặc biệt, chủ sở hữu căn hộ Thera Home/biệt thự được tặng thẻ Onsen Fuji Priority VIP định danh 10 năm đến trọn đời tại Công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa và Onsen Wellness Center,...

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dịch chuyển sang các sản phẩm gắn với nhu cầu ở thực và khả năng tạo dòng tiền dài hạn, dự án tích hợp giữa y tế và nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe được xem là hướng phát triển còn nhiều dư địa tăng trưởng trong thời gian tới. Nhờ lợi thế nằm trong hành lang y tế phía Nam Hà Nội cùng hệ sinh thái trị liệu khoáng nóng quy mô lớn, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội hiện đang trở thành một trong những dự án thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư.