Bất động sản Lạng Sơn được tăng sức hút nhờ đô thị “chuẩn xanh” do GP.Invest đầu tư

Tuy nhiên, dù có nhiều lợi thế, thị trường bất động sản địa phương thời gian qua vẫn chưa thực sự phát triển mạnh mẽ do thiếu hụt các dự án quy hoạch bài bản, đủ tầm để hình thành chuẩn mực đô thị hiện đại. Trong bối cảnh đó, thông tin Chủ đầu tư GP.Invest chính thức góp mặt tại Lạng Sơn được kỳ vọng sẽ tạo chuyển động đáng chú ý, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của thị trường.

Khi hạ tầng đã sẵn sàng, bất động sản cần lực đẩy mới

Trong vài năm trở lại đây, Lạng Sơn nổi lên như một điểm đến đầu tư giàu tiềm năng nhờ loạt cú hích từ hạ tầng và chiến lược phát triển vùng. Các tuyến cao tốc trọng điểm như Hữu Nghị – Chi Lăng (dự kiến hoàn thành năm 2026) và Đồng Đăng – Trà Lĩnh (phấn đấu thông xe kỹ thuật cuối 2025) không chỉ rút ngắn khoảng cách với Hà Nội, mà còn mở ra trục giao thương – du lịch – logistics quan trọng kết nối vùng Đông Bắc.

Đoạn cuối tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, nối với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn hoàn thành năm 2026

Không chỉ dừng ở vị trí, Lạng Sơn đang dần khẳng định vai trò mới trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, nhờ hệ thống giao thông liên kết hiệu quả với các trung tâm công nghiệp – dịch vụ như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên... Cùng với đó, tốc độ đô thị hóa và chất lượng sống người dân tăng nhanh đang đặt ra yêu cầu mới cho thị trường: Bất động sản không chỉ để ở, mà phải tạo ra môi trường sống hiện đại, xanh và bền vững.

Và đó chính là lúc thị trường cần sự xuất hiện của những nhà phát triển có tầm nhìn dài hạn và tư duy triển khai các Dự án chuyên nghiệp, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế. Không phải ngẫu nhiên, GP.Invest là cái tên tiêu biểu được nhắc đến tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư Lạng Sơn 2024 như một nhân tố dẫn dắt giai đoạn phát triển mới của thị trường địa phương.

GP.Invest: Từ Hà Nội, Phú Thọ đến dấu ấn mới tại Lạng Sơn

Với hành trình gần 20 năm, GP.Invest đã khẳng định vị thế tại Hà Nội qua loạt dự án được đánh giá cao như: Nam Đô Complex, Tràng An Complex, The Nine... Không chỉ khẳng định dấu ấn tại Thủ đô, mới đây, GP.Invest còn gây tiếng vang lớn tại thị trường Phú Thọ với dự án Palm Manor – Khu đô thị đồng bộ đầu tiên của Tỉnh.

Khu đô thị đồng bộ và hiện đại bậc nhất Tỉnh Phú Thọ

Điều tạo nên bản sắc riêng của GP.Invest chính là tư duy phát triển cẩn trọng, chuyên sâu và không chạy theo số lượng. Mỗi dự án đều được triển khai nghiêm túc từ quy hoạch, thiết kế, thi công cho tới công tác quản lý vận hành sau khi bàn giao nhà, để không chỉ mang đến sản phẩm chỉn chu, mà còn tạo ra những giá trị gia tăng theo thời gian.

Dự án Palm Manor sở hữu mật độ xanh lên đến 77%

Giờ đây, GP.Invest chọn Lạng Sơn làm điểm đến tiếp theo để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững, khu đô thị 38ha được quy hoạch trên địa hình đồi núi đặc trưng của địa phương, trong đó kiến trúc được tính toán khéo léo để tôn trọng và giữ nguyên địa hình tự nhiên. Toàn bộ không gian sống hài hòa với cảnh quan thiên nhiên xanh, tạo nên bản sắc riêng biệt giữa vùng đất Xứ Lạng. Không chỉ gây ấn tượng bởi cách khai thác địa hình thông minh, kiến trúc độc đáo và hệ tiện ích đồng bộ, dự án còn hướng tới đạt "chuẩn xanh" quốc tế với chứng chỉ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – chứng chỉ công trình xanh danh giá do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) phát triển. Để đạt được chứng chỉ này, một dự án phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí khắt khe liên quan đến thiết kế tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, hiệu quả vận hành và khả năng nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Các Dự án của GP.Invest chú trọng yếu tố cảnh quan (Hình ảnh Dự án Palm Manor)

Việc GP.Invest lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn LEED cho dự án tại Lạng Sơn là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển có chiều sâu, đặt chất lượng và trách nhiệm môi trường lên hàng đầu. Trong bối cảnh ngay cả các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM cũng hiếm có dự án nhà ở theo đuổi chứng chỉ này, sự tiên phong kiến tạo của GP.Invest cho thấy tư duy khác biệt và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp.

Một dự án được đầu tư bài bản xuất hiện tại vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ như Tỉnh Lạng Sơn chính là lý do khiến thị trường xôn xao hướng về thời điểm GP.Invest chính thức công bố ra mắt Dự án.